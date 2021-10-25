https://sputnik-georgia.ru/20211025/na-chempionate-mira-po-boksu-vystupyat-sem-predstaviteley-gruzii-261461493.html

На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии

На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии

За 10 последних чемпионатов мира, боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали 25.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. На чемпионате мира по боксу, который стартует 25 октября в Белграде, сборная Грузии будет представлена семью спортсменами.Для участия в турнире тренеры национальной команды выбрали следующих боксеров:Стоит отметить, что Сахил Алахвердов и Георгий Харабадзе были участниками Олимпийских игр в Токио. Правда, выступление боксеров нельзя назвать успешным – оба проиграли в своих первых поединках.За 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года), боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали. В 2009 году призером стал Коба Пхакадзе (-60 кг), а в 2017 году на пьедестал почета поднялся Отар Эраносян (-60 кг).В нынешнем чемпионате мира примут участие боксеры из 105 стран мира. Турнир продлится до 6 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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