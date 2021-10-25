Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211025/na-chempionate-mira-po-boksu-vystupyat-sem-predstaviteley-gruzii-261461493.html
На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии
На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии
За 10 последних чемпионатов мира, боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T13:11+0400
2021-10-25T13:11+0400
спорт
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261461164_0:92:1536:956_1920x0_80_0_0_640fe39d819b23315c8a2a4bb6685cae.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. На чемпионате мира по боксу, который стартует 25 октября в Белграде, сборная Грузии будет представлена семью спортсменами.Для участия в турнире тренеры национальной команды выбрали следующих боксеров:Стоит отметить, что Сахил Алахвердов и Георгий Харабадзе были участниками Олимпийских игр в Токио. Правда, выступление боксеров нельзя назвать успешным – оба проиграли в своих первых поединках.За 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года), боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали. В 2009 году призером стал Коба Пхакадзе (-60 кг), а в 2017 году на пьедестал почета поднялся Отар Эраносян (-60 кг).В нынешнем чемпионате мира примут участие боксеры из 105 стран мира. Турнир продлится до 6 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261461164_70:0:1467:1048_1920x0_80_0_0_aed4152ea2c5cafd1ebe979072552980.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия

На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии

13:11 25.10.2021
© Facebook / Georgian National Olympic CommitteeБокс
Бокс - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© Facebook / Georgian National Olympic Committee
За 10 последних чемпионатов мира, боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали
ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. На чемпионате мира по боксу, который стартует 25 октября в Белграде, сборная Грузии будет представлена семью спортсменами.
Для участия в турнире тренеры национальной команды выбрали следующих боксеров:
(-48 кг) – Сахил Алахвердов
(-51 кг) – Нодар Дарбаидзе
(-60 кг) – Артюш Гомцян
(-67 кг) – Лаша Гурули
(-75 кг) – Георгий Харабадзе
(-86 кг) – Артем Иорданян
(-92 кг) – Георгий Чигладзе.
Стоит отметить, что Сахил Алахвердов и Георгий Харабадзе были участниками Олимпийских игр в Токио. Правда, выступление боксеров нельзя назвать успешным – оба проиграли в своих первых поединках.
За 10 последних чемпионатов мира (с 2001 года), боксеры сборной Грузии завоевали только две бронзовые медали. В 2009 году призером стал Коба Пхакадзе (-60 кг), а в 2017 году на пьедестал почета поднялся Отар Эраносян (-60 кг).
В нынешнем чемпионате мира примут участие боксеры из 105 стран мира. Турнир продлится до 6 ноября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:46"Грузинская мечта" соберет сторонников в Тбилиси, чтобы "победить зло"
14:14Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему
13:57Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
13:53Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат
13:42Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго
13:26Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля
13:11На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии
12:56"Скажи, кто ты… а то я еще раз ударю": школьница стала жертвой буллинга в Батуми
12:41Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен
12:26Снег, дождь, гроза – синоптики предупреждает об ухудшении погоды
12:11Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе
11:54Инфекционист рассказал про бесполезность длинного локдауна
11:39COVID-статистика Грузии – смертность возросла
11:09Кому нельзя есть лук? Ответ врача
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 942
10:44Чемпионат Грузии по футболу – интрига еще жива
10:07Точный прогноз погоды в Тбилиси на 25-31 октября
09:36Береговой ракетный комплекс "Бал" поражает цели на дистанции 500 км
09:20Курс лари на понедельник – 3,14 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии