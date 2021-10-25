https://sputnik-georgia.ru/20211025/nazvana-data-vvedeniya-v-armenii-zapreta-na-plastikovye-pakety--261450275.html

Названа дата введения в Армении запрета на пластиковые пакеты

Названа дата введения в Армении запрета на пластиковые пакеты

В Армении с 1 января 2022 года вступает в силу запрет на использование пластиковых пакетов в магазинах 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T07:32+0400

2021-10-25T07:32+0400

2021-10-25T07:50+0400

новости

армения

южный кавказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23510/52/235105267_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ea193ca481af0e7357b2faaa956d7a09.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. С 1 января 2021 года в магазинах и других торговых точках будут разрешены только пакеты, изготовленные из переработанных отходов толщиной менее 50 микрон, сообщает Sputnik Армения.Решение принято на фоне запрета на использование полиэтиленовых пакетов, который вступит в силу с 1 января 2022 года. Уже приняты соответствующие поправки, проводится работа с хозяйствующими субъектами.Помимо пакетов из вторсырья будут также доступны тканевые или бумажные сумки.Отмечается, что пластик – один из самых распространенных материалов, используемых для производства упаковки. Он легкий, прочный, гибкий и вместе с тем его сложно переработать. По подсчетам Минприроды, в среднем потребитель использует один полиэтиленовый пакет в течение 10-15 минут, но в природе они разлагаются более 400 лет. В почве и воде при этом остаются частицы пластика.По оценке ОБСЕ, пластиковые бутылки и пакеты остаются главным загрязнителем водных ресурсов в Армении.Ежегодно в мире используется примерно 5 триллионов полиэтиленовых пакетов, которые наносят вред не только флоре и фауне, но и здоровью человека.

https://sputnik-georgia.ru/20201110/V-Gruziyu-pytalis-nezakonno-vvesti-bolee-10-tonn-polietilena-249994079.html

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, армения, южный кавказ