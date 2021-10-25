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https://sputnik-georgia.ru/20211025/nazvana-data-vvedeniya-v-armenii-zapreta-na-plastikovye-pakety--261450275.html
Названа дата введения в Армении запрета на пластиковые пакеты
Названа дата введения в Армении запрета на пластиковые пакеты
В Армении с 1 января 2022 года вступает в силу запрет на использование пластиковых пакетов в магазинах 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T07:32+0400
2021-10-25T07:50+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. С 1 января 2021 года в магазинах и других торговых точках будут разрешены только пакеты, изготовленные из переработанных отходов толщиной менее 50 микрон, сообщает Sputnik Армения.Решение принято на фоне запрета на использование полиэтиленовых пакетов, который вступит в силу с 1 января 2022 года. Уже приняты соответствующие поправки, проводится работа с хозяйствующими субъектами.Помимо пакетов из вторсырья будут также доступны тканевые или бумажные сумки.Отмечается, что пластик – один из самых распространенных материалов, используемых для производства упаковки. Он легкий, прочный, гибкий и вместе с тем его сложно переработать. По подсчетам Минприроды, в среднем потребитель использует один полиэтиленовый пакет в течение 10-15 минут, но в природе они разлагаются более 400 лет. В почве и воде при этом остаются частицы пластика.По оценке ОБСЕ, пластиковые бутылки и пакеты остаются главным загрязнителем водных ресурсов в Армении.Ежегодно в мире используется примерно 5 триллионов полиэтиленовых пакетов, которые наносят вред не только флоре и фауне, но и здоровью человека.
https://sputnik-georgia.ru/20201110/V-Gruziyu-pytalis-nezakonno-vvesti-bolee-10-tonn-polietilena-249994079.html
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новости, армения, южный кавказ

Названа дата введения в Армении запрета на пластиковые пакеты

07:32 25.10.2021 (обновлено: 07:50 25.10.2021)
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsПолиэтиленовые пакеты
Полиэтиленовые пакеты - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
В Армении с 1 января 2022 года вступает в силу запрет на использование пластиковых пакетов в магазинах
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. С 1 января 2021 года в магазинах и других торговых точках будут разрешены только пакеты, изготовленные из переработанных отходов толщиной менее 50 микрон, сообщает Sputnik Армения.
Решение принято на фоне запрета на использование полиэтиленовых пакетов, который вступит в силу с 1 января 2022 года. Уже приняты соответствующие поправки, проводится работа с хозяйствующими субъектами.
Помимо пакетов из вторсырья будут также доступны тканевые или бумажные сумки.
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Отмечается, что пластик – один из самых распространенных материалов, используемых для производства упаковки. Он легкий, прочный, гибкий и вместе с тем его сложно переработать. По подсчетам Минприроды, в среднем потребитель использует один полиэтиленовый пакет в течение 10-15 минут, но в природе они разлагаются более 400 лет. В почве и воде при этом остаются частицы пластика.
По оценке ОБСЕ, пластиковые бутылки и пакеты остаются главным загрязнителем водных ресурсов в Армении.
Ежегодно в мире используется примерно 5 триллионов полиэтиленовых пакетов, которые наносят вред не только флоре и фауне, но и здоровью человека.
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