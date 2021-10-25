Правила въезда в Грузию для иностранцев осенью 2021 года
12:26 25.10.2021 (обновлено: 18:51 25.10.2021)
© Sputnik / Levan AvlabreliГудаури летом лето туризм курорт отдых в горах горный воздух туристы поход горы
© Sputnik / Levan Avlabreli
Грузия начинает оправляться после тяжелого туристического кризиса, который нанесла пандемия коронавируса.
Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, власти Грузии не планируют закрывать границы с другими странами. А это значит, что солнечная Грузия открыта для посещения - правда, ковид-регуляций никто не отменял.
Граждане иностранных государств, которые имеют при себе паспорт о вакцинации против COVID-19, могут беспрепятственно попасть в Грузию воздушным путем. Главное условие - документ должен быть на английском или русском языке. Также никакие дополнительные документы не надо предъявлять при наличии справки о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев.
Что же касается предъявления отрицательного результата ПЦР-теста - данное условие надо уточнять у авиакомпании, с которой вы планируете путешествовать.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПассажирский самолет вечером заходит на посадку
Пассажирский самолет вечером заходит на посадку
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Без вакцинации, лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 72-х часов, в Грузию воздушным путем могут въехать граждане следующих стран:
Страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ирак и Ливан.
По приезду в Грузию, иностранцу необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.
Кроме того, не позднее чем за 48 часов все пребывающие в Грузию граждане (кроме граждан Грузии) должны заполнить специальную заявку, где укажут историю путешествий за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию. Заполнить аппликацию можно по ссылке.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГраница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе
Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Что касается сухопутных границ, то в страну с 1 июня можно въехать с территории Армении и Турции гражданам тех стран, для которых допустимо и пересечение воздушной границы. Путешественники должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. В случае наличия документа о вакцинации, иностранцы также должны предоставить отрицательный ПЦР, а на третий день пребывания в стране сдать его повторно.
Границы России и Азербайджана для Грузии по-прежнему закрыты в одностороннем порядке. Через данные КПП могут пересечь границу иностранные иностранцы только при наличии специальных приглашений, водители грузовых фур или члены семей граждан Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.