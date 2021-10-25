https://sputnik-georgia.ru/20211025/premer-gruzii-my-dolzhny-provesti-bolshuyu-mirnuyu-aktsiyu-261479291.html

Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию

Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию

Это не будет контракцией и она будет носить мирный характер, заявил премьер 25.10.2021, Sputnik Грузия

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Цель намеченной 27 октября акции на Площади Свободы в Тбилиси - мобилизовать сторонников правящей партии "Грузинская мечта" для уверенной победы во втором туре выборов в органы местной власти, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.Второй тур выборов в органы местной власти пройдет в Грузии 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовится ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".По словам премьера, это не будет контракцией и она будет носить мирный характер."Я слышал, что представители оппозиции сказали, что это контракция, ни в коем случае. Это обычная мирная акция. Мы еще раз должны напомнить нашим гражданам, что нам нужен мир, стабильность и развитие", - отметил премьер.Ранее, 14 октября, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" провела масштабную акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который уже 25 дней голодает в тюрьме. По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта