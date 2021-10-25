Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/premer-gruzii-my-dolzhny-provesti-bolshuyu-mirnuyu-aktsiyu-261479291.html
Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
Это не будет контракцией и она будет носить мирный характер, заявил премьер 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T20:24+0400
2021-10-25T20:24+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260147044_0:250:2401:1600_1920x0_80_0_0_b38aeff738bc1da1eaf2c03d091eca32.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Цель намеченной 27 октября акции на Площади Свободы в Тбилиси - мобилизовать сторонников правящей партии "Грузинская мечта" для уверенной победы во втором туре выборов в органы местной власти, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.Второй тур выборов в органы местной власти пройдет в Грузии 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовится ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".По словам премьера, это не будет контракцией и она будет носить мирный характер."Я слышал, что представители оппозиции сказали, что это контракция, ни в коем случае. Это обычная мирная акция. Мы еще раз должны напомнить нашим гражданам, что нам нужен мир, стабильность и развитие", - отметил премьер.Ранее, 14 октября, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" провела масштабную акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который уже 25 дней голодает в тюрьме. По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260147044_40:0:2173:1600_1920x0_80_0_0_12a844ec2cc9af80f25a8d11ec941d19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта

Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию

20:24 25.10.2021
© photo: Sputnik / StringerСторонники правящей партии у офиса "Грузинской мечты" после местных выборов
Сторонники правящей партии у офиса Грузинской мечты после местных выборов - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Это не будет контракцией и она будет носить мирный характер, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Цель намеченной 27 октября акции на Площади Свободы в Тбилиси - мобилизовать сторонников правящей партии "Грузинская мечта" для уверенной победы во втором туре выборов в органы местной власти, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.
Второй тур выборов в органы местной власти пройдет в Грузии 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовится ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".

Мы хотим объявить максимальную мобилизацию, чтобы все наши избиратели пошли на выборы. Сейчас нет времени расслабляться. Знаю, что все верят, в том числе наши избиратели, что на этих вторых турах мы везде выиграем, но мы хотим, чтобы эта была сильная победа, чтобы мы выиграли с большим преимуществом во всех муниципалитетах. Именно с этой целью мы должны провести большую мирную акцию.

Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия
Ираклий Гарибашвили
премьер-министр Грузии
По словам премьера, это не будет контракцией и она будет носить мирный характер.
"Я слышал, что представители оппозиции сказали, что это контракция, ни в коем случае. Это обычная мирная акция. Мы еще раз должны напомнить нашим гражданам, что нам нужен мир, стабильность и развитие", - отметил премьер.
Ранее, 14 октября, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" провела масштабную акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который уже 25 дней голодает в тюрьме. По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:24Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
20:07Сколько стоят составы клубов Лиги чемпионов УЕФА
19:49Новый завод построят на востоке Грузии
19:32Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
19:17Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт
19:01"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии
18:37Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
17:55В Тбилиси пройдет выставка художницы Саломе Ригвава "Пересечение"
17:24Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России
16:39По всей Грузии Дома юстиции начали работать без предварительной записи
16:24Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
16:14В здании парламента Грузии намечается ремонт
15:59В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды
15:44"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
15:16Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
14:46"Грузинская мечта" соберет сторонников в Тбилиси, чтобы "победить зло"
14:14Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему
13:57Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
13:53Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат
13:42Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго