https://sputnik-georgia.ru/20211025/premer-gruzii-my-dolzhny-provesti-bolshuyu-mirnuyu-aktsiyu-261479291.html
Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
Это не будет контракцией и она будет носить мирный характер, заявил премьер 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T20:24+0400
2021-10-25T20:24+0400
2021-10-25T20:24+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260147044_0:250:2401:1600_1920x0_80_0_0_b38aeff738bc1da1eaf2c03d091eca32.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Цель намеченной 27 октября акции на Площади Свободы в Тбилиси - мобилизовать сторонников правящей партии "Грузинская мечта" для уверенной победы во втором туре выборов в органы местной власти, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.Второй тур выборов в органы местной власти пройдет в Грузии 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовится ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".По словам премьера, это не будет контракцией и она будет носить мирный характер."Я слышал, что представители оппозиции сказали, что это контракция, ни в коем случае. Это обычная мирная акция. Мы еще раз должны напомнить нашим гражданам, что нам нужен мир, стабильность и развитие", - отметил премьер.Ранее, 14 октября, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" провела масштабную акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который уже 25 дней голодает в тюрьме. По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260147044_40:0:2173:1600_1920x0_80_0_0_12a844ec2cc9af80f25a8d11ec941d19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
Это не будет контракцией и она будет носить мирный характер, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Цель намеченной 27 октября акции на Площади Свободы в Тбилиси - мобилизовать сторонников правящей партии "Грузинская мечта" для уверенной победы во втором туре выборов в органы местной власти, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.
Второй тур выборов в органы местной власти пройдет в Грузии 30 октября. По итогам первого тура, правящая партия "Грузинская мечта" готовится ко второму туру в 20 городах и районах страны, в том числе в Тбилиси. В большинстве муниципалитетов конкурентом "Мечты" является самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение".
Мы хотим объявить максимальную мобилизацию, чтобы все наши избиратели пошли на выборы. Сейчас нет времени расслабляться. Знаю, что все верят, в том числе наши избиратели, что на этих вторых турах мы везде выиграем, но мы хотим, чтобы эта была сильная победа, чтобы мы выиграли с большим преимуществом во всех муниципалитетах. Именно с этой целью мы должны провести большую мирную акцию.
Ираклий Гарибашвили
премьер-министр Грузии
По словам премьера, это не будет контракцией и она будет носить мирный характер.
"Я слышал, что представители оппозиции сказали, что это контракция, ни в коем случае. Это обычная мирная акция. Мы еще раз должны напомнить нашим гражданам, что нам нужен мир, стабильность и развитие", - отметил премьер.
Ранее, 14 октября, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" провела масштабную акцию в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который уже 25 дней голодает в тюрьме. По неофициальным данным, в акции участвовали до 50 тысяч человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.