https://sputnik-georgia.ru/20211025/rasprodazha-kartin-pikasso-proshla-v-las-vegase-261451308.html

Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе

Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе

Владельцы гостинцы хотят за счет продажи шедевров разнообразить коллекцию работами малоизвестных художников 25.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. На аукционе, организованном одним из отелей Лас-Вегаса, 11 картин испанского живописца Пабло Пикассо были проданы почти за 110 млн долларов, сообщил Sputnik Беларусь.Самую большую сумму устроители торгов выручили за картину "Женщина в красно-оранжевом берете". Полотно, на которой испанец изобразил возлюбленную Марию-Терезу Вальтер, было продано за 40,5 миллиона долларов.Почти двухметровое полотно "Мужчина и ребенок" продали за 24,4 миллиона долларов. А "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", написанный художником в 1942 году в оккупированном нацистами Париже, купили за 16,6 миллиона долларов.Владельцы гостинцы хотят за счет продажи шедевров разнообразить коллекцию работами малоизвестных художников, в том числе мастеров-женщин, представителей меньшинств и авторов из небогатых стран.Самым дорогим творением Пикассо остается картина "Алжирские женщины", которую 2015 году купили за 179,4 миллиона долларов.

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