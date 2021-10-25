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Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе
Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе
Владельцы гостинцы хотят за счет продажи шедевров разнообразить коллекцию работами малоизвестных художников 25.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. На аукционе, организованном одним из отелей Лас-Вегаса, 11 картин испанского живописца Пабло Пикассо были проданы почти за 110 млн долларов, сообщил Sputnik Беларусь.Самую большую сумму устроители торгов выручили за картину "Женщина в красно-оранжевом берете". Полотно, на которой испанец изобразил возлюбленную Марию-Терезу Вальтер, было продано за 40,5 миллиона долларов.Почти двухметровое полотно "Мужчина и ребенок" продали за 24,4 миллиона долларов. А "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", написанный художником в 1942 году в оккупированном нацистами Париже, купили за 16,6 миллиона долларов.Владельцы гостинцы хотят за счет продажи шедевров разнообразить коллекцию работами малоизвестных художников, в том числе мастеров-женщин, представителей меньшинств и авторов из небогатых стран.Самым дорогим творением Пикассо остается картина "Алжирские женщины", которую 2015 году купили за 179,4 миллиона долларов.
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Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе

08:32 25.10.2021 (обновлено: 09:12 25.10.2021)
© REUTERS / BRIDGET BENNETРаспродажа картин Пикассо в Лас-Вегасе
Распродажа картин Пикассо в Лас-Вегасе - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / BRIDGET BENNET
Владельцы гостинцы хотят за счет продажи шедевров разнообразить коллекцию работами малоизвестных художников
ТБИЛИСИ, 25 окт - Sputnik. На аукционе, организованном одним из отелей Лас-Вегаса, 11 картин испанского живописца Пабло Пикассо были проданы почти за 110 млн долларов, сообщил Sputnik Беларусь.
Самую большую сумму устроители торгов выручили за картину "Женщина в красно-оранжевом берете". Полотно, на которой испанец изобразил возлюбленную Марию-Терезу Вальтер, было продано за 40,5 миллиона долларов.
© REUTERS / BRIDGET BENNETРаспродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе
Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе
© REUTERS / BRIDGET BENNET
Почти двухметровое полотно "Мужчина и ребенок" продали за 24,4 миллиона долларов. А "Натюрморт с корзиной фруктов и цветами", написанный художником в 1942 году в оккупированном нацистами Париже, купили за 16,6 миллиона долларов.
© REUTERS / BRIDGET BENNETРаспродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе
Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
Распродажа картин Пикассо прошла в Лас-Вегасе
© REUTERS / BRIDGET BENNET
Владельцы гостинцы хотят за счет продажи шедевров разнообразить коллекцию работами малоизвестных художников, в том числе мастеров-женщин, представителей меньшинств и авторов из небогатых стран.
Самым дорогим творением Пикассо остается картина "Алжирские женщины", которую 2015 году купили за 179,4 миллиона долларов.
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