https://sputnik-georgia.ru/20211025/rossiyane-poluchat-vykhodnye-dlya--vaktsinatsii-ot-covid-19-261462675.html

Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19

Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19

Жители России получат два нерабочих дня с сохранением зарплаты для вакцинации от коронавируса 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T13:57+0400

2021-10-25T13:57+0400

2021-10-25T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных дня на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.Кроме того, глава государства поручил правительству кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации.Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Так, только за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 38 тысяч инфицированных, умерли 1069 человек. Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, в некоторых регионах их объявили уже с сегодняшнего дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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