https://sputnik-georgia.ru/20211025/rossiyane-poluchat-vykhodnye-dlya--vaktsinatsii-ot-covid-19-261462675.html
Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
Жители России получат два нерабочих дня с сохранением зарплаты для вакцинации от коронавируса 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T13:57+0400
2021-10-25T13:57+0400
2021-10-25T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных дня на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.Кроме того, глава государства поручил правительству кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации.Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Так, только за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 38 тысяч инфицированных, умерли 1069 человек. Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, в некоторых регионах их объявили уже с сегодняшнего дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, владимир путин, новости из россии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
Жители России получат два нерабочих дня с сохранением зарплаты для вакцинации от коронавируса
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных дня на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерациии <…> освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в поручении президента.
Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.
Кроме того, глава государства поручил правительству кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации.
Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Так, только за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 38 тысяч инфицированных, умерли 1069 человек. Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, в некоторых регионах их объявили уже с сегодняшнего дня.
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