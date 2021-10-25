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Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
Жители России получат два нерабочих дня с сохранением зарплаты для вакцинации от коронавируса 25.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-25T13:57+0400
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владимир путин
новости из россии
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных дня на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.Кроме того, глава государства поручил правительству кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации.Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Так, только за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 38 тысяч инфицированных, умерли 1069 человек. Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, в некоторых регионах их объявили уже с сегодняшнего дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, владимир путин, новости из россии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19

13:57 25.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкБлагоустройство площади Киевского вокзала в Москве
Благоустройство площади Киевского вокзала в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Жители России получат два нерабочих дня с сохранением зарплаты для вакцинации от коронавируса
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных дня на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерациии <…> освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в поручении президента.

Сотрудников старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется переводить на удаленку на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.
Кроме того, глава государства поручил правительству кратно увеличить объемы тестирования населения на коронавирус, в том числе и при помощи экспресс-тестов, а также нарастить темпы вакцинации.
Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители регионов.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Так, только за минувшие сутки в стране зарегистрировали почти 38 тысяч инфицированных, умерли 1069 человек. Дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими, в некоторых регионах их объявили уже с сегодняшнего дня.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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