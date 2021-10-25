Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211025/sidi-v-tyurme---k-saakashvili-obratilis-ego-protivniki-iz-kutaisi-261481194.html
"Сиди в тюрьме!" - к Саакашвили обратились его противники из Кутаиси
"Сиди в тюрьме!" - к Саакашвили обратились его противники из Кутаиси
Акция противников освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения состоялась поздно вечером в понедельник у здания Руставской тюрьмы №12... 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T21:30+0400
2021-10-25T21:33+0400
видео
мультимедиа
протест
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261481161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f3751c69ce57d933e30d2375733f40e.jpg
На акции собралось несколько десятков человек. По их словам, все они приехали из Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия). Выступающие отмечают, что каждый из них стал жертвой "режима Саакашвили", пострадали либо они сами, либо их родные.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Из аппаратуры у собравшихся два микрофона и динамики. Нет ни сцены, ни баннеров. По словам участников, они организовали акцию спонтанно по собственной инициативе. "Саакашвили должен сидеть в тюрьме и ответить за свои преступления", - заявляли участники акции журналистам.Участники акции пообещали оставаться у здания тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили и напомнить ему о себе. На месте у здания тюрьмы во время акции было мобилизовано несколько экипажей патрульной полиции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/19/261481161_139:0:1099:720_1920x0_80_0_0_f9ed12a96d1194d7986fe9d3959f8d08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, протест, акция протеста, возвращение и арест саакашвили, видео

"Сиди в тюрьме!" - к Саакашвили обратились его противники из Кутаиси

21:30 25.10.2021 (обновлено: 21:33 25.10.2021)
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция противников освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения состоялась поздно вечером в понедельник у здания Руставской тюрьмы №12. Как проходил протест - смотрите в видео
На акции собралось несколько десятков человек. По их словам, все они приехали из Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия). Выступающие отмечают, что каждый из них стал жертвой "режима Саакашвили", пострадали либо они сами, либо их родные.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Из аппаратуры у собравшихся два микрофона и динамики. Нет ни сцены, ни баннеров. По словам участников, они организовали акцию спонтанно по собственной инициативе. "Саакашвили должен сидеть в тюрьме и ответить за свои преступления", - заявляли участники акции журналистам.
Участники акции пообещали оставаться у здания тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили и напомнить ему о себе. На месте у здания тюрьмы во время акции было мобилизовано несколько экипажей патрульной полиции.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:14Вблизи грузино-армянской границы произошло второе за сутки землетрясение
21:50Члены преступной группировки из "кутаисско-сухумского клана" задержаны СБ Украины
21:30"Сиди в тюрьме!" - к Саакашвили обратились его противники из Кутаиси
20:57Акция противников Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы
20:42Грузинский теннисист с трудом вышел во второй круг турнира в Вене
20:24Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
20:07Сколько стоят составы клубов Лиги чемпионов УЕФА
19:49Новый завод построят на востоке Грузии
19:32Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
19:17Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт
19:01"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии
18:37Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
17:55В Тбилиси пройдет выставка художницы Саломе Ригвава "Пересечение"
17:24Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России
16:39По всей Грузии Дома юстиции начали работать без предварительной записи
16:24Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
16:14В здании парламента Грузии намечается ремонт
15:59В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды
15:44"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
15:16Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела