https://sputnik-georgia.ru/20211025/sidi-v-tyurme---k-saakashvili-obratilis-ego-protivniki-iz-kutaisi-261481194.html
"Сиди в тюрьме!" - к Саакашвили обратились его противники из Кутаиси
"Сиди в тюрьме!" - к Саакашвили обратились его противники из Кутаиси
Акция противников освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения состоялась поздно вечером в понедельник у здания Руставской тюрьмы №12... 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T21:30+0400
2021-10-25T21:30+0400
2021-10-25T21:33+0400
видео
мультимедиа
протест
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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На акции собралось несколько десятков человек. По их словам, все они приехали из Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия). Выступающие отмечают, что каждый из них стал жертвой "режима Саакашвили", пострадали либо они сами, либо их родные.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Из аппаратуры у собравшихся два микрофона и динамики. Нет ни сцены, ни баннеров. По словам участников, они организовали акцию спонтанно по собственной инициативе. "Саакашвили должен сидеть в тюрьме и ответить за свои преступления", - заявляли участники акции журналистам.Участники акции пообещали оставаться у здания тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили и напомнить ему о себе. На месте у здания тюрьмы во время акции было мобилизовано несколько экипажей патрульной полиции.
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видео, мультимедиа, протест, акция протеста, возвращение и арест саакашвили, видео
"Сиди в тюрьме!" - к Саакашвили обратились его противники из Кутаиси
21:30 25.10.2021 (обновлено: 21:33 25.10.2021)
Акция противников освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения состоялась поздно вечером в понедельник у здания Руставской тюрьмы №12. Как проходил протест - смотрите в видео
На акции собралось несколько десятков человек. По их словам, все они приехали из Кутаиси (регион Имерети, Западная Грузия). Выступающие отмечают, что каждый из них стал жертвой "режима Саакашвили", пострадали либо они сами, либо их родные.
Из аппаратуры у собравшихся два микрофона и динамики. Нет ни сцены, ни баннеров. По словам участников, они организовали акцию спонтанно по собственной инициативе. "Саакашвили должен сидеть в тюрьме и ответить за свои преступления", - заявляли участники акции журналистам.
Участники акции пообещали оставаться у здания тюрьмы до поздней ночи, чтобы донести свой голос до заключенного Саакашвили и напомнить ему о себе. На месте у здания тюрьмы во время акции было мобилизовано несколько экипажей патрульной полиции.