https://sputnik-georgia.ru/20211025/skazhi-kto-ty-a-to-ya-esche-raz-udaryu-shkolnitsa-stala-zhertvoy-bullinga-v-batumi-261460892.html

"Скажи, кто ты… а то я еще раз ударю": школьница стала жертвой буллинга в Батуми

"Скажи, кто ты… а то я еще раз ударю": школьница стала жертвой буллинга в Батуми

Разборкой между девочками-подростками уже заинтересовалось МВД Грузии 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Буллинг и издевательства над несовершеннолетней девочкой – в социальной сети распространилось видео, снятое в черноморском городе Батуми.На кадрах видно насилие над восьмиклассницей. Как выяснилось, ровесницы отвели ее в один из заброшенных ресторанов на территории бульвара, били и издевались над ней."Скажи, кто ты… Скажи, кто ты. Повтори, а то я еще раз ударю", - говорит голос за кадром.По данному факту министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье 151 "Угроза".Уже допрошены все несовершеннолетние, участвовавшие в инциденте. Как отмечают в МВД, следственные действия были проведены с полным соблюдением закона – при допросе несовершеннолетних присутствовали родители и социальные работники.Вопросом уже заинтересовалась и администрация школы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, батуми, подростки