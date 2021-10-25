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"Скажи, кто ты… а то я еще раз ударю": школьница стала жертвой буллинга в Батуми
"Скажи, кто ты… а то я еще раз ударю": школьница стала жертвой буллинга в Батуми
Разборкой между девочками-подростками уже заинтересовалось МВД Грузии 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Буллинг и издевательства над несовершеннолетней девочкой – в социальной сети распространилось видео, снятое в черноморском городе Батуми.На кадрах видно насилие над восьмиклассницей. Как выяснилось, ровесницы отвели ее в один из заброшенных ресторанов на территории бульвара, били и издевались над ней."Скажи, кто ты… Скажи, кто ты. Повтори, а то я еще раз ударю", - говорит голос за кадром.По данному факту министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье 151 "Угроза".Уже допрошены все несовершеннолетние, участвовавшие в инциденте. Как отмечают в МВД, следственные действия были проведены с полным соблюдением закона – при допросе несовершеннолетних присутствовали родители и социальные работники.Вопросом уже заинтересовалась и администрация школы.
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"Скажи, кто ты… а то я еще раз ударю": школьница стала жертвой буллинга в Батуми

12:56 25.10.2021 (обновлено: 13:13 25.10.2021)
© photo: Sputnik / Tabyldy KadyrbekovНасилие
Насилие - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
Разборкой между девочками-подростками уже заинтересовалось МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Буллинг и издевательства над несовершеннолетней девочкой – в социальной сети распространилось видео, снятое в черноморском городе Батуми.
На кадрах видно насилие над восьмиклассницей. Как выяснилось, ровесницы отвели ее в один из заброшенных ресторанов на территории бульвара, били и издевались над ней.
"Скажи, кто ты… Скажи, кто ты. Повтори, а то я еще раз ударю", - говорит голос за кадром.
По данному факту министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье 151 "Угроза".
Уже допрошены все несовершеннолетние, участвовавшие в инциденте. Как отмечают в МВД, следственные действия были проведены с полным соблюдением закона – при допросе несовершеннолетних присутствовали родители и социальные работники.
Вопросом уже заинтересовалась и администрация школы.
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