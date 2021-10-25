https://sputnik-georgia.ru/20211025/skolko-stoyat-sostavy-klubov-ligi-chempionov-uefa-261479126.html

Сколько стоят составы клубов Лиги чемпионов УЕФА

Сколько стоят составы клубов Лиги чемпионов УЕФА

Главный футбольный клубный турнир Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022 стартовал 14 сентября и завершится 8 декабря В турнире, который состоит из шести туров... 25.10.2021, Sputnik Грузия

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Самый дорогой состав у английского "Манчестер Сити" - более одного миллиарда евро. А самый дешевый - у тираспольского "Шерифа", дебютировавшего в этом году. В инфографике Sputnik Молдова вы узнаете подробную стоимость клубов-участников Лиги чемпионов УЕФА. В ходе соревнований каждая команда сыграет по три матча - три дома и три на выезде. Весной 2022 года начнется стадия плей-офф, которая завершится финальным поединком на "Газпром Арене" в Санкт Петербурге 28 мая 2022 года. Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2022 против победителя Лиги Европы УЕФА 2021/22.

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спорт, инфографика, футбол, лига чемпионов уефа, инфографика