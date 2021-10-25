https://sputnik-georgia.ru/20211025/tbilistsev-poznakomyat-s-novinkami-azerbaydzhanskogo-kinematografa-261477513.html

Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа

Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа

Зрители смогут получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T19:32+0400

2021-10-25T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Показ фильма азербайджанского режиссера Асифа Рустамова "На реке" состоится в тбилисском "Кавказском доме" во вторник, 26 октября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.Мероприятие позволит зрителям получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях, отмечают организаторы.19 октября в "Кавказском доме" прошел показ кинофильма "Хамелеон" Элвина Адыгозела и Рустама Хасанова. А в июле зрителям показали образцы современного армянского кино. Все показы проходят в рамках проекта "Календарь культуры". Организаторы отмечают, что время от времени проект будет предлагать столичным киноманам подобные сеансы для знакомства с региональной кинокультурой. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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