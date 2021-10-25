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Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
Зрители смогут получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T19:32+0400
2021-10-25T19:32+0400
2021-10-25T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Показ фильма азербайджанского режиссера Асифа Рустамова "На реке" состоится в тбилисском "Кавказском доме" во вторник, 26 октября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.Мероприятие позволит зрителям получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях, отмечают организаторы.19 октября в "Кавказском доме" прошел показ кинофильма "Хамелеон" Элвина Адыгозела и Рустама Хасанова. А в июле зрителям показали образцы современного армянского кино. Все показы проходят в рамках проекта "Календарь культуры". Организаторы отмечают, что время от времени проект будет предлагать столичным киноманам подобные сеансы для знакомства с региональной кинокультурой. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, азербайджан, кино
Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
Зрители смогут получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Показ фильма азербайджанского режиссера Асифа Рустамова "На реке" состоится в тбилисском "Кавказском доме" во вторник, 26 октября, говорится в сообщении
организаторов в Facebook.
Мероприятие позволит зрителям получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях, отмечают организаторы.
В фильме "На реке" рассказывается история Али - тренера небольшой команды по гребле. Али хочет бросить жену и начать новую жизнь с любимой, но сын Руслан удерживает его от этого решения. Руслан также является гребцом, у него натянутые отношения с отцом, потому что подросток, по его мнению, не может оправдать высоких ожиданий отца, из-за чего постоянно получает выговоры. Перед одним из важных соревнований Али исключает сына из команды, после чего Руслан исчезает.
19 октября в "Кавказском доме" прошел показ кинофильма "Хамелеон" Элвина Адыгозела и Рустама Хасанова. А в июле зрителям показали образцы современного армянского кино.
Все показы проходят в рамках проекта "Календарь культуры". Организаторы отмечают, что время от времени проект будет предлагать столичным киноманам подобные сеансы для знакомства с региональной кинокультурой.
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