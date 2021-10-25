Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211025/tbilistsev-poznakomyat-s-novinkami-azerbaydzhanskogo-kinematografa-261477513.html
Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
Зрители смогут получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T19:32+0400
2021-10-25T19:32+0400
культура
новости
грузия
азербайджан
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559624_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9b7823df6a5d44682b1edac3acd918c6.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Показ фильма азербайджанского режиссера Асифа Рустамова "На реке" состоится в тбилисском "Кавказском доме" во вторник, 26 октября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.Мероприятие позволит зрителям получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях, отмечают организаторы.19 октября в "Кавказском доме" прошел показ кинофильма "Хамелеон" Элвина Адыгозела и Рустама Хасанова. А в июле зрителям показали образцы современного армянского кино. Все показы проходят в рамках проекта "Календарь культуры". Организаторы отмечают, что время от времени проект будет предлагать столичным киноманам подобные сеансы для знакомства с региональной кинокультурой. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559624_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_64f89b4120712c5808a83c144199903e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, азербайджан, кино

Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа

19:32 25.10.2021
CC0 / Pixabay / Кинопроектор в кинозале
Кинопроектор в кинозале - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
CC0 / Pixabay /
Зрители смогут получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Показ фильма азербайджанского режиссера Асифа Рустамова "На реке" состоится в тбилисском "Кавказском доме" во вторник, 26 октября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.
Мероприятие позволит зрителям получить представление о современном кинопроизводстве в соседней стране, его актуальном контенте и эстетических особенностях, отмечают организаторы.

В фильме "На реке" рассказывается история Али - тренера небольшой команды по гребле. Али хочет бросить жену и начать новую жизнь с любимой, но сын Руслан удерживает его от этого решения. Руслан также является гребцом, у него натянутые отношения с отцом, потому что подросток, по его мнению, не может оправдать высоких ожиданий отца, из-за чего постоянно получает выговоры. Перед одним из важных соревнований Али исключает сына из команды, после чего Руслан исчезает.

19 октября в "Кавказском доме" прошел показ кинофильма "Хамелеон" Элвина Адыгозела и Рустама Хасанова. А в июле зрителям показали образцы современного армянского кино.
Все показы проходят в рамках проекта "Календарь культуры". Организаторы отмечают, что время от времени проект будет предлагать столичным киноманам подобные сеансы для знакомства с региональной кинокультурой.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:24Премьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
20:07Сколько стоят составы клубов Лиги чемпионов УЕФА
19:49Новый завод построят на востоке Грузии
19:32Тбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
19:17Создание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт
19:01"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии
18:37Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
17:55В Тбилиси пройдет выставка художницы Саломе Ригвава "Пересечение"
17:24Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России
16:39По всей Грузии Дома юстиции начали работать без предварительной записи
16:24Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
16:14В здании парламента Грузии намечается ремонт
15:59В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды
15:44"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
15:16Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
14:46"Грузинская мечта" соберет сторонников в Тбилиси, чтобы "победить зло"
14:14Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему
13:57Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
13:53Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат
13:42Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго