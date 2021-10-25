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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 25-31 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 25-31 октября

Неделя будет в столице типично осенней – пасмурные дни будут чередоваться с солнечными, но температура воздуха не поднимется выше 15-16 градусов выше нуля 25.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. На этой неделе в Тбилиси, по прогнозам синоптиков, ожидается переменчивая погода.В понедельник, 25 октября, в столице будет облачно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси в 18:05.Во вторник, 26 октября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца в 07:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 и 17-22 м/с.Закат в Тбилиси в 18:04.В среду, 27 октября, в Тбилиси погода вновь ухудшится, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца в 07:26.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:02.В четверг, 28 октября, в столице Грузии синоптики обещают ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 07:27.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 3 градуса. А днем – максимум 16 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси в 18:01.В пятницу, 29 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:28. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 4 градуса, днем – максимум 18 градусов тепла.Ожидается слабый ветерЗакат в Тбилиси будет в 17:59.В субботу, 30 октября, в Тбилиси погода сохранится теплой, ясной и солнечной. Восход солнца в 07:29. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов. А днем температура поднимется максимум до 15 градусов тепла.Закат в Тбилиси в 17:58.В воскресенье, 31 октября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют частично облачную погоду, а днем ясную и солнечную.Восход солнца в 07:31.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов. А днем поднимется максимум до 15 градусов тепла.Закат в Тбилиси будет в 18:57.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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