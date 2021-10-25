https://sputnik-georgia.ru/20211025/v-tbilisi-proydet-vystavka-khudozhnitsy-salome-rigvava-peresechenie-261475280.html

В Тбилиси пройдет выставка художницы Саломе Ригвава "Пересечение"

В Тбилиси пройдет выставка художницы Саломе Ригвава "Пересечение"

Художница мастерски перенесла на свои картины мотивы одиночества, отчуждения и ностальгии 25.10.2021, Sputnik Грузия

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культура

новости

грузия

тбилиси

саломе ригвава

художник

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Персональная выставка грузинской художницы Саломе Ригвава "Пересечение" (Intersection) откроется в столичной галерее "Дедика" 29 октября. Саломе Ригвава – яркий представитель нового поколения грузинских живописцев. Она активно выставляется как в Грузии, так и за ее пределами.На выставке "Пересечение" в Dédicace Gallery представлены работы Ригвава "американского периода". "Они показывают новый этап творчества художницы, пересечение старого и нового, вызовы и ожидания. Зритель познакомится с темами, которые часто связаны с адаптацией к чужой среде, иногда с одиночеством, отчуждением и ностальгией. Герои сказки, которую Саломе вводит в свои картины, постепенно превращаются в реальных существ и стирают грань между реальным и нереальным, что часто связано с психологическим состоянием человека", - говорится в сообщении галереи.Чем известна Саломе Ригвава?Родилась Саломе в 1988 году в Гагре. Родной город покинула в четырехлетнем возрасте. Закончила в Тбилиси факультет изобразительного искусства Государственной академии художеств им. А. Кутателадзе, а потом и магистратуру. После чего продолжила учебу в Германии, в Штутгардской государственной художественной академии, получив стипендию DAAD, которая предоставляет выпускникам вузов возможность продолжить свое академическое образование в Германии в системе последипломного обучения.После успешного окончания двухгодичного курса Саломе Ригвава проработала в Германии еще два года в качестве свободного художника. За это время Ригвава активно сотрудничала с немецкими галереями, участвовала в выставках в Штутгарте, Гейдельберге, Мюнхене и Берлине.В 2016 году Саломе Ригвава стала победительницей конкурса американской резиденции искусства Art Mora и несколько месяцев работала в Нью-Джерси и Нью-Йорке, а также стала участницей групповой выставки Art Mora.Картины Саломе Ригвава хранятся в частных коллекциях в Грузии, Германии, США, Великобритании и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, саломе ригвава, художник