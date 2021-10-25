https://sputnik-georgia.ru/20211025/v-zdanii-parlamenta-gruzii-namechaetsya-remont-261470562.html
В здании парламента Грузии намечается ремонт
В здании парламента Грузии намечается ремонт
Здание законодательного органа Грузии будут укреплять 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T16:14+0400
2021-10-25T16:14+0400
2021-10-25T16:14+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Аппарат парламента Грузии объявил тендер для проведения укрепительных работ в одном из зданий законодательного органа, говорится в сообщении ведомства.Речь идет об укреплении левого и правого флигелей здания "С". Как отмечается в заявлении, несколько лет назад были успешно проведены аналогичные укрепительные работы центральной части корпуса.Здание парламента Грузии в Тбилиси построено в 1938-1953 годах. В 2012 году по инициативе тогдашнего президента Михаила Саакашвили парламент Грузии переехал в Кутаиси. Спустя два года в 2014 году правительство "Грузинской мечты" вернуло депутатов в старое здание советской эпохи. Комитетские слушания и заседания бюро проводились в парламенте в Тбилиси, а пленарные заседания — в парламенте в Кутаиси. С февраля 2019 года парламент окончательно переехал из Кутаиси в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, парламент грузии
В здании парламента Грузии намечается ремонт
Здание законодательного органа Грузии будут укреплять
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Аппарат парламента Грузии объявил тендер для проведения укрепительных работ в одном из зданий законодательного органа, говорится в сообщении ведомства.
Речь идет об укреплении левого и правого флигелей здания "С". Как отмечается в заявлении, несколько лет назад были успешно проведены аналогичные укрепительные работы центральной части корпуса.
"Аппарат парламента Грузии не планирует осуществлять какие-либо работы по надстройке",- подчеркнуто в заявлении.
Здание парламента Грузии в Тбилиси построено в 1938-1953 годах. В 2012 году по инициативе тогдашнего президента Михаила Саакашвили парламент Грузии переехал в Кутаиси. Спустя два года в 2014 году правительство "Грузинской мечты" вернуло депутатов в старое здание советской эпохи. Комитетские слушания и заседания бюро проводились в парламенте в Тбилиси, а пленарные заседания — в парламенте в Кутаиси. С февраля 2019 года парламент окончательно переехал из Кутаиси в Тбилиси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.