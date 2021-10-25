https://sputnik-georgia.ru/20211025/vtoroy-tur-vyborov-v-gruzii-skolko-izbirateley-imeyut-pravo-golosa-261471556.html

Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?

Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?

Обновленный список избирателей уже доступен на сайте ЦИК 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T16:24+0400

2021-10-25T16:24+0400

2021-10-25T16:24+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

грузия

местные выборы

выборы

второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Общее количество избирателей ко второму туру выборов в органы местного самоуправления Грузии составляет 2 088 722 человека, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани на брифинге в понедельник.По ее информации, количество избирателей в Тбилиси составляет 1 002 525. Из них 41 314 избирателей, зарегистрированных в округе Крцаниси, примут участие в выборах с использованием электронных технологий.Что касается граждан, которые будут голосовать впервые в жизни, поскольку ко дню голосования им исполняется 18 лет – то их количество составляет 2 069 человек.Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 540 609 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.Второй тур выборов состоится 30 октября в 5 самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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