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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211025/vtoroy-tur-vyborov-v-gruzii-skolko-izbirateley-imeyut-pravo-golosa-261471556.html
Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
Обновленный список избирателей уже доступен на сайте ЦИК 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T16:24+0400
2021-10-25T16:24+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
местные выборы
выборы
второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Общее количество избирателей ко второму туру выборов в органы местного самоуправления Грузии составляет 2 088 722 человека, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани на брифинге в понедельник.По ее информации, количество избирателей в Тбилиси составляет 1 002 525. Из них 41 314 избирателей, зарегистрированных в округе Крцаниси, примут участие в выборах с использованием электронных технологий.Что касается граждан, которые будут голосовать впервые в жизни, поскольку ко дню голосования им исполняется 18 лет – то их количество составляет 2 069 человек.Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 540 609 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.Второй тур выборов состоится 30 октября в 5 самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, местные выборы, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии

Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?

16:24 25.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПарламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели принимают участие в голосовании. Бюллетень опускают в урну
Парламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели принимают участие в голосовании. Бюллетень опускают в урну - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Обновленный список избирателей уже доступен на сайте ЦИК
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Общее количество избирателей ко второму туру выборов в органы местного самоуправления Грузии составляет 2 088 722 человека, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани на брифинге в понедельник.
По ее информации, количество избирателей в Тбилиси составляет 1 002 525. Из них 41 314 избирателей, зарегистрированных в округе Крцаниси, примут участие в выборах с использованием электронных технологий.
Что касается граждан, которые будут голосовать впервые в жизни, поскольку ко дню голосования им исполняется 18 лет – то их количество составляет 2 069 человек.

"Обновленный единый список избирателей уже доступен для всех на официальной веб-странице ЦИК",- отметила Иоселиани.

Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 540 609 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.
Второй тур выборов состоится 30 октября в 5 самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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