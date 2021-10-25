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Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
Обновленный список избирателей уже доступен на сайте ЦИК 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T16:24+0400
2021-10-25T16:24+0400
2021-10-25T16:24+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Общее количество избирателей ко второму туру выборов в органы местного самоуправления Грузии составляет 2 088 722 человека, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани на брифинге в понедельник.По ее информации, количество избирателей в Тбилиси составляет 1 002 525. Из них 41 314 избирателей, зарегистрированных в округе Крцаниси, примут участие в выборах с использованием электронных технологий.Что касается граждан, которые будут голосовать впервые в жизни, поскольку ко дню голосования им исполняется 18 лет – то их количество составляет 2 069 человек.Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 540 609 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.Второй тур выборов состоится 30 октября в 5 самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, местные выборы, выборы, второй тур местных выборов 2021 в грузии
Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
Обновленный список избирателей уже доступен на сайте ЦИК
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Общее количество избирателей ко второму туру выборов в органы местного самоуправления Грузии составляет 2 088 722 человека, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани на брифинге
в понедельник.
По ее информации, количество избирателей в Тбилиси составляет 1 002 525. Из них 41 314 избирателей, зарегистрированных в округе Крцаниси, примут участие в выборах с использованием электронных технологий.
Что касается граждан, которые будут голосовать впервые в жизни, поскольку ко дню голосования им исполняется 18 лет – то их количество составляет 2 069 человек.
"Обновленный единый список избирателей уже доступен для всех на официальной веб-странице ЦИК",- отметила Иоселиани.
Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 540 609 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.
Второй тур выборов состоится 30 октября в 5 самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах.
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