Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211025/yarmarka-khrizantem-proydet-v-botanicheskom-sadu-stolitsy-gruzii-261477167.html
Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
Красивые цветы, горячий глинтвейн и приятная музыка ждут посетителей в главном саду столицы 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T18:37+0400
2021-10-25T18:38+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
цветы
куда сходить в тбилиси в выходные
тбилисский ботанический сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24710/52/247105202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_649732a31860f4be8942cff90d05116c.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Выставка-продажа хризантем пройдет в тбилисском Ботаническом саду 6-7 ноября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.В связи с эпидемиологической ситуацией, формат традиционного фестиваля цветов в ботаническом изменился, поэтому желающие смогут посетить лишь ярмарку хризантем главного столичного сада.На выставке гости смогут познакомиться с разными сортами хризантем. Помимо этого, организаторы предложат посетителям горячий шоколад, каштаны и глинтвейн под приятную музыку.Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00. Вход в Ботанический сад платный.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24710/52/247105202_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fce8e1a526549a1ee35f66b55fe161a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, тбилиси, цветы, куда сходить в тбилиси в выходные, тбилисский ботанический сад

Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии

18:37 25.10.2021 (обновлено: 18:38 25.10.2021)
© Sputnik / STRINGERПрощай, осень! Тбилисский ботанический сад. Посетители на одной из скамеек в парке
Прощай, осень! Тбилисский ботанический сад. Посетители на одной из скамеек в парке - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / STRINGER
Красивые цветы, горячий глинтвейн и приятная музыка ждут посетителей в главном саду столицы
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Выставка-продажа хризантем пройдет в тбилисском Ботаническом саду 6-7 ноября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.
В связи с эпидемиологической ситуацией, формат традиционного фестиваля цветов в ботаническом изменился, поэтому желающие смогут посетить лишь ярмарку хризантем главного столичного сада.
На выставке гости смогут познакомиться с разными сортами хризантем. Помимо этого, организаторы предложат посетителям горячий шоколад, каштаны и глинтвейн под приятную музыку.
Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00. Вход в Ботанический сад платный.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:37Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
17:55В Тбилиси пройдет выставка художницы Саломе Ригвава "Пересечение"
17:24Грузинский спектакль откроет фестиваль русских зарубежных театров в России
16:39По всей Грузии Дома юстиции начали работать без предварительной записи
16:24Второй тур выборов в Грузии: сколько избирателей имеют право голоса?
16:14В здании парламента Грузии намечается ремонт
15:59В Тбилиси впервые пройдет кинофестиваль моды
15:44"Убит горем": после убийства оператора Болдуин отказался от работы в кино
15:16Ситуация в госпитальном секторе Грузии - ковид-клиники загружены до предела
14:46"Грузинская мечта" соберет сторонников в Тбилиси, чтобы "победить зло"
14:14Политические голодовки в Грузии: когда, зачем, почему
13:57Россияне получат выходные для вакцинации от COVID-19
13:53Жизненные показатели Саакашвили упали до критического уровня - адвокат
13:42Грузинскую драму "Что мы видим, когда смотрим на солнце" наградили в Чикаго
13:26Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля
13:11На чемпионате мира по боксу выступят семь представителей Грузии
12:56"Скажи, кто ты… а то я еще раз ударю": школьница стала жертвой буллинга в Батуми
12:41Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен
12:26Снег, дождь, гроза – синоптики предупреждает об ухудшении погоды
12:11Футболист, политик, миллионер: биография Кахи Каладзе