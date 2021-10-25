https://sputnik-georgia.ru/20211025/yarmarka-khrizantem-proydet-v-botanicheskom-sadu-stolitsy-gruzii-261477167.html

Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии

Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии

Красивые цветы, горячий глинтвейн и приятная музыка ждут посетителей в главном саду столицы 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T18:37+0400

2021-10-25T18:37+0400

2021-10-25T18:38+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

цветы

куда сходить в тбилиси в выходные

тбилисский ботанический сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24710/52/247105202_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_649732a31860f4be8942cff90d05116c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Выставка-продажа хризантем пройдет в тбилисском Ботаническом саду 6-7 ноября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.В связи с эпидемиологической ситуацией, формат традиционного фестиваля цветов в ботаническом изменился, поэтому желающие смогут посетить лишь ярмарку хризантем главного столичного сада.На выставке гости смогут познакомиться с разными сортами хризантем. Помимо этого, организаторы предложат посетителям горячий шоколад, каштаны и глинтвейн под приятную музыку.Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00. Вход в Ботанический сад платный.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, цветы, куда сходить в тбилиси в выходные, тбилисский ботанический сад