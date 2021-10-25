https://sputnik-georgia.ru/20211025/yarmarka-khrizantem-proydet-v-botanicheskom-sadu-stolitsy-gruzii-261477167.html
Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
Красивые цветы, горячий глинтвейн и приятная музыка ждут посетителей в главном саду столицы 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T18:37+0400
2021-10-25T18:37+0400
2021-10-25T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Выставка-продажа хризантем пройдет в тбилисском Ботаническом саду 6-7 ноября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.В связи с эпидемиологической ситуацией, формат традиционного фестиваля цветов в ботаническом изменился, поэтому желающие смогут посетить лишь ярмарку хризантем главного столичного сада.На выставке гости смогут познакомиться с разными сортами хризантем. Помимо этого, организаторы предложат посетителям горячий шоколад, каштаны и глинтвейн под приятную музыку.Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00. Вход в Ботанический сад платный.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, цветы, куда сходить в тбилиси в выходные, тбилисский ботанический сад
Ярмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии
18:37 25.10.2021 (обновлено: 18:38 25.10.2021)
Красивые цветы, горячий глинтвейн и приятная музыка ждут посетителей в главном саду столицы
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
Выставка-продажа хризантем пройдет в тбилисском Ботаническом саду 6-7 ноября, говорится в сообщении
организаторов в Facebook.
В связи с эпидемиологической ситуацией, формат традиционного фестиваля цветов в ботаническом изменился, поэтому желающие смогут посетить лишь ярмарку хризантем главного столичного сада.
На выставке гости смогут познакомиться с разными сортами хризантем. Помимо этого, организаторы предложат посетителям горячий шоколад, каштаны и глинтвейн под приятную музыку.
Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00. Вход в Ботанический сад платный.
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