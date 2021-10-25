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Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%
Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%
Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T08:02+0400
2021-10-25T08:02+0400
2021-10-25T08:07+0400
в мире
узбекистан
президентские выборы
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В выборах президента Узбекистана приняли участие 16 036 914 избирателей, или 80,8% от общего их числа, заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев, сообщил Sputnik Узбекистан.Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало. Информация от граждан, фиксировавших, по их мнению, нарушения при голосовании, будут тщательно рассмотрены. В частности, по всем выявленным случаям "семейного" голосования примут соответствующее правовое решение.Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.
узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, узбекистан, президентские выборы
Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%
08:02 25.10.2021 (обновлено: 08:07 25.10.2021)
Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik.
В выборах президента Узбекистана приняли участие 16 036 914 избирателей, или 80,8% от общего их числа, заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев, сообщил Sputnik Узбекистан
.
"Сегодняшние выборы президента республики являются одним из самых высоких достижений нашего народа. Это показатель того, что Узбекистан вошел на новый этап демократического развития, что растет политическая активность нашего населения", – отметил Низамходжаев.
Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.
Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало. Информация от граждан, фиксировавших, по их мнению, нарушения при голосовании, будут тщательно рассмотрены. В частности, по всем выявленным случаям "семейного" голосования примут соответствующее правовое решение.
Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.