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Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%

Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%

Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало 25.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-25T08:02+0400

2021-10-25T08:02+0400

2021-10-25T08:07+0400

в мире

узбекистан

президентские выборы

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В выборах президента Узбекистана приняли участие 16 036 914 избирателей, или 80,8% от общего их числа, заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев, сообщил Sputnik Узбекистан.Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало. Информация от граждан, фиксировавших, по их мнению, нарушения при голосовании, будут тщательно рассмотрены. В частности, по всем выявленным случаям "семейного" голосования примут соответствующее правовое решение.Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, узбекистан, президентские выборы