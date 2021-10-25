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Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%
Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%
Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T08:02+0400
2021-10-25T08:07+0400
в мире
узбекистан
президентские выборы
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В выборах президента Узбекистана приняли участие 16 036 914 избирателей, или 80,8% от общего их числа, заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев, сообщил Sputnik Узбекистан.Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало. Информация от граждан, фиксировавших, по их мнению, нарушения при голосовании, будут тщательно рассмотрены. В частности, по всем выявленным случаям "семейного" голосования примут соответствующее правовое решение.Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.
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в мире, узбекистан, президентские выборы

Явка на президентских выборах в Узбекистане составила почти 81%

08:02 25.10.2021 (обновлено: 08:07 25.10.2021)
© photo: Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© photo: Sputnik / Валерий Мельников
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Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В выборах президента Узбекистана приняли участие 16 036 914 избирателей, или 80,8% от общего их числа, заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев, сообщил Sputnik Узбекистан.

"Сегодняшние выборы президента республики являются одним из самых высоких достижений нашего народа. Это показатель того, что Узбекистан вошел на новый этап демократического развития, что растет политическая активность нашего населения", – отметил Низамходжаев.

Он поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и выразил уверенность, что узбекистанцы сделали правильный выбор.
Серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Обращений от международных наблюдателей и представителей кандидатов не поступало. Информация от граждан, фиксировавших, по их мнению, нарушения при голосовании, будут тщательно рассмотрены. В частности, по всем выявленным случаям "семейного" голосования примут соответствующее правовое решение.
Первые итоги голосования будут объявлены в понедельник, 25 октября в 16.00 на итоговой пресс-конференции Центризбиркома страны.
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