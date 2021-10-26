https://sputnik-georgia.ru/20211026/afera-s-konfiskovannymi-kvartirami-moshennika-v-tbilisi-otpravili-za-reshetku-261509531.html

Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку

Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку

Судья посчитал убедительными доказательства, представленные стороной обвинения 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T18:19+0400

2021-10-26T18:19+0400

2021-10-26T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Тбилисский гродской суд признал виновным жителя столицы в мошенничестве в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Грузии.Подсудимого приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.По материалам дела, в июне 2019 года осужденный пообещал потерпевшему передать ему недвижимость и автомобили, которые по решению суда были изъяты у различных лиц и компаний в рамках уголовных дел. Он также утверждал, что они якобы перешли на баланс прокуратуры. За услугу подсудимый потребовал 5 500 долларов.Сотрудники Генеральной инспекции задержали обвиняемого 8 февраля 2021 года. Во время следствия обвиняемый находился в тюрьме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, новости из россии, преступность в грузии