https://sputnik-georgia.ru/20211026/afera-s-konfiskovannymi-kvartirami-moshennika-v-tbilisi-otpravili-za-reshetku-261509531.html
Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку
Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку
Судья посчитал убедительными доказательства, представленные стороной обвинения 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T18:19+0400
2021-10-26T18:19+0400
2021-10-26T18:49+0400
новости
грузия
новости из россии
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991213_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_97b76421de82f4956888053c8d063a39.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Тбилисский гродской суд признал виновным жителя столицы в мошенничестве в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Грузии.Подсудимого приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.По материалам дела, в июне 2019 года осужденный пообещал потерпевшему передать ему недвижимость и автомобили, которые по решению суда были изъяты у различных лиц и компаний в рамках уголовных дел. Он также утверждал, что они якобы перешли на баланс прокуратуры. За услугу подсудимый потребовал 5 500 долларов.Сотрудники Генеральной инспекции задержали обвиняемого 8 февраля 2021 года. Во время следствия обвиняемый находился в тюрьме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991213_205:0:2026:1366_1920x0_80_0_0_d84d6ba479e8d5c02e47f35273fe88fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, новости из россии, преступность в грузии
Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку
18:19 26.10.2021 (обновлено: 18:49 26.10.2021)
Судья посчитал убедительными доказательства, представленные стороной обвинения
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Тбилисский гродской суд признал виновным жителя столицы в мошенничестве в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы
Генпрокуратуры Грузии.
Подсудимого приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.
По материалам дела, в июне 2019 года осужденный пообещал потерпевшему передать ему недвижимость и автомобили, которые по решению суда были изъяты у различных лиц и компаний в рамках уголовных дел. Он также утверждал, что они якобы перешли на баланс прокуратуры. За услугу подсудимый потребовал 5 500 долларов.
Сотрудники Генеральной инспекции задержали обвиняемого 8 февраля 2021 года. Во время следствия обвиняемый находился в тюрьме.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.