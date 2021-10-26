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Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку
Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку
Судья посчитал убедительными доказательства, представленные стороной обвинения 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Тбилисский гродской суд признал виновным жителя столицы в мошенничестве в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Грузии.Подсудимого приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.По материалам дела, в июне 2019 года осужденный пообещал потерпевшему передать ему недвижимость и автомобили, которые по решению суда были изъяты у различных лиц и компаний в рамках уголовных дел. Он также утверждал, что они якобы перешли на баланс прокуратуры. За услугу подсудимый потребовал 5 500 долларов.Сотрудники Генеральной инспекции задержали обвиняемого 8 февраля 2021 года. Во время следствия обвиняемый находился в тюрьме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку

18:19 26.10.2021 (обновлено: 18:49 26.10.2021)
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651Молоток судьи, архивное фото
Молоток судьи, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
CC BY-SA 2.0 / verkeorg / 484563651
Судья посчитал убедительными доказательства, представленные стороной обвинения
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Тбилисский гродской суд признал виновным жителя столицы в мошенничестве в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Грузии.
Подсудимого приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения.
По материалам дела, в июне 2019 года осужденный пообещал потерпевшему передать ему недвижимость и автомобили, которые по решению суда были изъяты у различных лиц и компаний в рамках уголовных дел. Он также утверждал, что они якобы перешли на баланс прокуратуры. За услугу подсудимый потребовал 5 500 долларов.
Сотрудники Генеральной инспекции задержали обвиняемого 8 февраля 2021 года. Во время следствия обвиняемый находился в тюрьме.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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