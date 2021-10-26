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https://sputnik-georgia.ru/20211026/besporyadki-v-stolitse-sudana-demonstranty-perekryvayut-dorogi-i-zhgut-shiny-261509920.html
Беспорядки в столице Судана: демонстранты перекрывают дороги и жгут шины
Беспорядки в столице Судана: демонстранты перекрывают дороги и жгут шины
Сторонники свергнутого правительства в Судане вышли на улицы с протестами. Они перекрывают дороги и жгут покрышки. Смотрите подробности в видео 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T18:32+0400
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В последние недели в Судане не прекращаются протесты различных группировок. Некоторые требуют передачи власти гражданским, другие добиваются, чтобы армия сместила действующее переходное правительство.Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука задержали и поместили под домашний арест. Помимо главы правительства, были задержаны также четыре министра, гражданский представитель Суверенного совета страны, а также губернатор Хартума. За всеми пришли люди в форме без опознавательных знаков.После свержения авторитарного правителя Омара аль-Башира в апреле 2019 года к власти пришел так называемый Суверенный совет, состоящий из гражданских и военных. С тех пор страна переживает хрупкий переходный период. Сложную ситуацию в Судане обостряют высокая инфляция, экономические трудности и глубокие политические разногласия.
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В столице Судана демонстранты перекрывают дороги и жгут шины
В столице Судана демонстранты перекрывают дороги и жгут шины
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в мире, видео, мультимедиа, судан, видео

Беспорядки в столице Судана: демонстранты перекрывают дороги и жгут шины

18:32 26.10.2021
© video: Ruptly
Сторонники свергнутого правительства в Судане вышли на улицы с протестами. Они перекрывают дороги и жгут покрышки. Смотрите подробности в видео
В последние недели в Судане не прекращаются протесты различных группировок. Некоторые требуют передачи власти гражданским, другие добиваются, чтобы армия сместила действующее переходное правительство.
Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука задержали и поместили под домашний арест. Помимо главы правительства, были задержаны также четыре министра, гражданский представитель Суверенного совета страны, а также губернатор Хартума. За всеми пришли люди в форме без опознавательных знаков.
После свержения авторитарного правителя Омара аль-Башира в апреле 2019 года к власти пришел так называемый Суверенный совет, состоящий из гражданских и военных. С тех пор страна переживает хрупкий переходный период. Сложную ситуацию в Судане обостряют высокая инфляция, экономические трудности и глубокие политические разногласия.

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