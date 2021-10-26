https://sputnik-georgia.ru/20211026/cherez-dva-goda-v-gruzii-budet-pervyy-v-regione-tsentr-adronnoy-terapii-261489796.html

Первый в регионе центр адронной терапии откроется в Грузии через два года

Первый в регионе центр адронной терапии откроется в Грузии через два года

Уникальный центр лечения онкологических заболеваний создается при Кутаисском международном университете 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T11:37+0400

2021-10-26T11:37+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Клиника адронной терапии, где онкологических пациентов будут лечить современными методами, откроется в Грузии в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, председатель правления фонда "Карту" Николоз Чхетиани, ректор Кутаисского международного университета Александр Тевзадзе и директор проектов и операции фонда "Карту" Вахтанг Цагарели приняли участие в ежегодной встрече Общества радиации и онкологии США (ASTRO 2021). Встреча прошла в Чикаго.От дошкольного образования до адронной терапии – что в планах Минобразования Грузии>>В рамках встречи прошла международная выставка протонной терапии, в которой приняли участие ведущие ученые научно-исследовательских центров Испании, США, Италии, Франции, Германии. Участники ознакомились с проектом адронной терапии Кутаисского международного университета и выразили готовность активно включиться в научно-исследовательский процесс.Чхенкели вместе с членами грузинской делегации также встретился с представителями таких ведущих компаний-производителей медицинских технологий, как IBA (Ion Beam Applications S.A.), Carl Zeiss и RaySearch laboratories. Именно благодаря сотрудничеству с компанией IBA на базе Кутаисского международного университета будет создан первый в регионе центр адронной терапии. Там должны разместиться два циклотрона, один из которых будет использоваться для лечения опухолей, а другой – для научно-исследовательской работы.Центр адронной терапии построят при Кутаисском международном университете>>На циклотроне, предназначенном для научных исследований, будут проводиться современные исследования в ядерной экспериментальной физике, радиационной биофизике и химии. На циклотроне, предназначенном для медицинских целей, будет функционировать клиника протонной терапии. Планируется включение Грузии в международную сеть центров протонной терапии.Протонная терапия – это передовой метод лечения, относящийся к лучевой терапии. В традиционной лучевой терапии используются фотонные лучи, называемые рентгеновскими или гамма-лучами. Метод протонной терапии использует протонные лучи, получаемые ускорением ядер водорода (протонов) и приданием им высокой энергии. Благодаря физическим свойствам протонных лучей, протонная терапия привлекает внимание как метод с высокой эффективностью, характеризующийся небольшой нагрузкой на организм и минимальным количеством побочных эффектов.Исторический день: Кутаисский международный университет принял первых студентов>>Соглашение о сотрудничестве с IBA в силе с 28 января 2020 года. Оно подразумевает покупку двух ускорителей типа циклотрона для центра адронной терапии в Кутаиси, а также долгосрочное операционное и техническое обслуживание.Стоимость проекта составляет около 40 миллионов евро."Клиника протонной терапии примет первых пациентов в 2024 году и будет единственной в регионе для лечения онкологических заболеваний современными методами", - говорится в сообщении министерства образования.IBA (Ion Beam Applications S.A.) является международной компанией по производству медицинских технологий. Компания производит и развивает установки протонной терапии для лечения и диагностики онкологических заболеваний.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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