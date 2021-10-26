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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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COVID-статистика Грузии: за сутки около пяти тысяч инфицированных
COVID-статистика Грузии: за сутки около пяти тысяч инфицированных
В регионах заметно ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Имерети и Кахети и заметно улучшилась после лета в Аджарии 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T12:09+0400
2021-10-26T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 090 тестов на коронавирус: 35 647 – на антиген, 12 443 – ПЦР-теста и выявлено 4 762 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 698 944 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 953 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 639 564 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 9 831.Из 4 762 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 523, Аджарии – 179, Имерети – 933, Квемо Картли – 273, Шида Картли – 378, Гурии – 116, Самегрело - Земо Сванети – 378, Кахети – 658, Мцхета-Мтианети – 166, Самцхе-Джавахети – 103, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 55.На данный момент в Грузии 49 523 активных случаев, из них 6 186 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 530 пациентов тяжелое, из них 325 подключены к аппарату искусственного дыхания. 975 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 42 362 инфицированных проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 36 580.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 25 октября составляет 9, 90%, за две недели – 9, 05%, за семь дней – 8, 97%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика Грузии: за сутки около пяти тысяч инфицированных

12:09 26.10.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В регионах заметно ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Имерети и Кахети и заметно улучшилась после лета в Аджарии
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 090 тестов на коронавирус: 35 647 – на антиген, 12 443 – ПЦР-теста и выявлено 4 762 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 698 944 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 953 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 639 564 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 9 831.
Из 4 762 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 523, Аджарии – 179, Имерети – 933, Квемо Картли – 273, Шида Картли – 378, Гурии – 116, Самегрело - Земо Сванети – 378, Кахети – 658, Мцхета-Мтианети – 166, Самцхе-Джавахети – 103, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 55.
На данный момент в Грузии 49 523 активных случаев, из них 6 186 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 530 пациентов тяжелое, из них 325 подключены к аппарату искусственного дыхания. 975 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 42 362 инфицированных проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 36 580.
Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 25 октября составляет 9, 90%, за две недели – 9, 05%, за семь дней – 8, 97%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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