https://sputnik-georgia.ru/20211026/covid-statistika-gruzii-za-sutki-okolo-pyati-tysyach-infitsirovannykh-261490549.html

COVID-статистика Грузии: за сутки около пяти тысяч инфицированных

COVID-статистика Грузии: за сутки около пяти тысяч инфицированных

В регионах заметно ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Имерети и Кахети и заметно улучшилась после лета в Аджарии 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T12:09+0400

2021-10-26T12:09+0400

2021-10-26T12:09+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259990989_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3be6205f017b0741f22ab1d3e2a9c6e4.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 48 090 тестов на коронавирус: 35 647 – на антиген, 12 443 – ПЦР-теста и выявлено 4 762 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 698 944 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 953 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 639 564 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 9 831.Из 4 762 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 523, Аджарии – 179, Имерети – 933, Квемо Картли – 273, Шида Картли – 378, Гурии – 116, Самегрело - Земо Сванети – 378, Кахети – 658, Мцхета-Мтианети – 166, Самцхе-Джавахети – 103, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 55.На данный момент в Грузии 49 523 активных случаев, из них 6 186 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 530 пациентов тяжелое, из них 325 подключены к аппарату искусственного дыхания. 975 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 42 362 инфицированных проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 36 580.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 25 октября составляет 9, 90%, за две недели – 9, 05%, за семь дней – 8, 97%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика