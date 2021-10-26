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Дорога в направлении высокогорной Тушети закрыта из-за погодных условий
Дорога в направлении высокогорной Тушети закрыта из-за погодных условий
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на одном из участков самой опасной дороги Грузии – Пшавели-Абано-Омало, ведущей в... 26.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на одном из участков самой опасной дороги Грузии – Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.Запрет введен на участке Лечури-Омало из-за снега и мороза. Это 10-72 километре дороги Пшавели-Абано-Омало.Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных в мире. В основном она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога единственная, связывающая город Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги

Дорога в направлении высокогорной Тушети закрыта из-за погодных условий

10:26 26.10.2021 (обновлено: 10:47 26.10.2021)
© photo : courtesy of Zaza Bugridze Снег в Тушети
Снег в Тушети - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo : courtesy of Zaza Bugridze
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Передвижение всех видов транспорта запрещено на одном из участков самой опасной дороги Грузии – Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорную Тушети, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Запрет введен на участке Лечури-Омало из-за снега и мороза. Это 10-72 километре дороги Пшавели-Абано-Омало.
Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных в мире. В основном она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.
Эта дорога единственная, связывающая город Телави (главный город Кахети) с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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