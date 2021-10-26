https://sputnik-georgia.ru/20211026/dvizhenie-k-granitse-gruzii-s-rossiey-budet-ogranicheno-nochyu-261492974.html
Движение к границе Грузии с Россией будет ограничено ночью
Движение к границе Грузии с Россией будет ограничено ночью
Ограничения связаны со строительством нового тоннеля, который будет одним из самых длинных в Европе 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T13:26+0400
2021-10-26T13:26+0400
2021-10-26T14:08+0400
россия
новости
грузия
верхний ларс
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Движение автотранспорта на участке Квешети-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении грузино-российской границы будет ограничено в ночь на 27 октября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.В частности, ограничения будут действовать с 01:00 - 04:00 часов, и связаны они с монтажом конвейера для бурения, необходимого при строительстве нового 9-километрового тоннеля.Квешети-Коби – это объездной путь на участке Коби-Гудаури на Военно-Грузинской дороге. В зимний период там часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается.Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей. В их числе будет проложен новый девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, позволит не только грузинским, но и армянским перевозчикам больше не застревать в дороге по пути к КПП "Верхний Ларс".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, грузия, верхний ларс, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Движение к границе Грузии с Россией будет ограничено ночью
13:26 26.10.2021 (обновлено: 14:08 26.10.2021)
Ограничения связаны со строительством нового тоннеля, который будет одним из самых длинных в Европе
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Движение автотранспорта на участке Квешети-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении грузино-российской границы будет ограничено в ночь на 27 октября, говорится в сообщении
Департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, ограничения будут действовать с 01:00 - 04:00 часов, и связаны они с монтажом конвейера для бурения, необходимого при строительстве нового 9-километрового тоннеля.
Квешети-Коби – это объездной путь на участке Коби-Гудаури на Военно-Грузинской дороге. В зимний период там часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается.
Проектом предусмотрено строительство дороги протяженностью 22,7 километра, а также шести мостов и пяти тоннелей. В их числе будет проложен новый девятикилометровый тоннель под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе.
Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, позволит не только грузинским, но и армянским перевозчикам больше не застревать в дороге по пути к КПП "Верхний Ларс".
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