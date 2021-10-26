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Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии
Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии
Целью премии является усиление культурного и энологического наследия двух стран 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T19:38+0400
2021-10-26T19:38+0400
2021-10-26T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинская винная компания "Шуми" получила международный титул "Лучшая археоботаническая практика в винном туризме" на конкурсе культурных маршрутов, организованном Советом Европы в Италии.Международная премия была учреждена двумя культурными маршрутами Совета Европы - "Iter Vitis - Phoenicians route", целью которых является усиление культурного и энологического наследия двух стран-участниц международной сети, а также содействие творческому и устойчивому туризму.Программа культурных маршрутов Совета Европы была учреждена в 1987 году для демонстрации вклада различных европейских стран в общее культурное наследие посредством "путешествий во времени и пространстве", а также для поощрения разнообразия современной Европы и устойчивого развития культурного туризма.Винная компания "Шуми" основана в 1997 году в Кахети, Цинандали. Туристический комплекс расположен на 9 гектарах. В состав комплекса входят 38 туристических объектов, среди которых - коллекционный виноградник, где сохранено более 1300 сортов винограда, в том числе сорта, находящиеся под угрозой исчезновения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грузия, туризм, италия, грузинское вино, совет европы, вино и виноделие грузии
Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии
Целью премии является усиление культурного и энологического наследия двух стран
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинская винная компания "Шуми" получила международный титул "Лучшая археоботаническая практика в винном туризме" на конкурсе культурных маршрутов, организованном Советом Европы в Италии.
Международная премия была учреждена двумя культурными маршрутами Совета Европы - "Iter Vitis - Phoenicians route", целью которых является усиление культурного и энологического наследия двух стран-участниц международной сети, а также содействие творческому и устойчивому туризму.
Программа культурных маршрутов Совета Европы была учреждена в 1987 году для демонстрации вклада различных европейских стран в общее культурное наследие посредством "путешествий во времени и пространстве", а также для поощрения разнообразия современной Европы и устойчивого развития культурного туризма.
Винная компания "Шуми" основана в 1997 году в Кахети, Цинандали. Туристический комплекс расположен на 9 гектарах. В состав комплекса входят 38 туристических объектов, среди которых - коллекционный виноградник, где сохранено более 1300 сортов винограда, в том числе сорта, находящиеся под угрозой исчезновения.
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