Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211026/gruzinskaya-vinnaya-kompaniya-pobedila-v-konkurse-kulturnykh-marshrutov-v-italii-261510890.html
Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии
Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии
Целью премии является усиление культурного и энологического наследия двух стран 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T19:38+0400
2021-10-26T19:38+0400
новости
в мире
грузия
туризм
италия
грузинское вино
совет европы
вино и виноделие грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24480/63/244806303_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68f0803ba3cad8ed984d4b5f6eac9951.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинская винная компания "Шуми" получила международный титул "Лучшая археоботаническая практика в винном туризме" на конкурсе культурных маршрутов, организованном Советом Европы в Италии.Международная премия была учреждена двумя культурными маршрутами Совета Европы - "Iter Vitis - Phoenicians route", целью которых является усиление культурного и энологического наследия двух стран-участниц международной сети, а также содействие творческому и устойчивому туризму.Программа культурных маршрутов Совета Европы была учреждена в 1987 году для демонстрации вклада различных европейских стран в общее культурное наследие посредством "путешествий во времени и пространстве", а также для поощрения разнообразия современной Европы и устойчивого развития культурного туризма.Винная компания "Шуми" основана в 1997 году в Кахети, Цинандали. Туристический комплекс расположен на 9 гектарах. В состав комплекса входят 38 туристических объектов, среди которых - коллекционный виноградник, где сохранено более 1300 сортов винограда, в том числе сорта, находящиеся под угрозой исчезновения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24480/63/244806303_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2257bf73c2f0ed62b5063c0c875363dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, грузия, туризм, италия, грузинское вино, совет европы, вино и виноделие грузии

Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии

19:38 26.10.2021
© Sputnik / Alex ShlamovВино "Шуми"
Вино Шуми - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Целью премии является усиление культурного и энологического наследия двух стран
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Грузинская винная компания "Шуми" получила международный титул "Лучшая археоботаническая практика в винном туризме" на конкурсе культурных маршрутов, организованном Советом Европы в Италии.
Международная премия была учреждена двумя культурными маршрутами Совета Европы - "Iter Vitis - Phoenicians route", целью которых является усиление культурного и энологического наследия двух стран-участниц международной сети, а также содействие творческому и устойчивому туризму.
Программа культурных маршрутов Совета Европы была учреждена в 1987 году для демонстрации вклада различных европейских стран в общее культурное наследие посредством "путешествий во времени и пространстве", а также для поощрения разнообразия современной Европы и устойчивого развития культурного туризма.
Винная компания "Шуми" основана в 1997 году в Кахети, Цинандали. Туристический комплекс расположен на 9 гектарах. В состав комплекса входят 38 туристических объектов, среди которых - коллекционный виноградник, где сохранено более 1300 сортов винограда, в том числе сорта, находящиеся под угрозой исчезновения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:56ИГ* в Афганистане возобновит зарубежные атаки через год - разведка США предупрежлает
19:38Грузинская винная компания победила в конкурсе культурных маршрутов в Италии
19:21Кто больше? Эксперт объяснил, почему "Мечта" собирает сторонников и что от этого зависит
19:05Олимпийский чемпион из Грузии не поедет на Гран-При Баку
18:48Выставка современного итальянского искусства пройдет в Тбилиси
18:32Беспорядки в столице Судана: демонстранты перекрывают дороги и жгут шины
18:19Афера с конфискованными квартирами: мошенника в Тбилиси отправили за решетку
17:47Китайское судно оштрафовали в Грузии на 16 тысяч долларов - видео
17:17Культурный вопрос: перенос экспонатов из Музея искусств пока не состоялся - администрация
16:47Сборная Грузия по футболу всех времен: международные эксперты определили состав
16:15Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
15:58"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в манипуляциях
15:46Тбилиси готовится к большой акции "Грузинской мечты"
15:30Россия выдвинула на "Оскар" фильм ученицы Александра Сокурова
14:44Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото
14:40Госпитализировать Саакашвили или нет? К вопросу подключились врачи из Голландии и Украины
14:31Принуждать не будут - позиция Минздрава Грузии по поводу обязательной вакцинации
14:15Зима близко, а газ брать негде. Придется ли Европе идти на уступки России?
13:59В Грузии 103 тысячи детей переболели коронавирусом
13:46Тюремная больница подходит для лечения Саакашвили – глава Минздрава Грузии