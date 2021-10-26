Грузия и Китай успешно торгуют: насколько вырос оборот между странами?
Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России, при этом в экспорте за январь-сентябрь 2021 года он занимает первое место
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот между Грузией и Китаем с начала 2021 года вырос почти на 24,5% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и составил более одного миллиарда долларов – 10,8% от общего внешнеторгового оборота страны, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами растет ежегодно. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России, при этом в экспорте за январь-сентябрь 2021 года он занимает первое место.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-сентябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-сентябрь 2021 года
© Sputnik
Из Грузии в Китай с начала 2021 года вывезли 208,6 тысячи тонн медных руд и концентратов, примерно 7,7 тысячи тонн руд драгоценных металлов, 59,5 тонны инструментов и оборудования, используемые в медицине или в ветеринарии, 2,8 тысячи тонн натуральных виноградных вин, 3,4 тысячи тонны необработанного алюминия и так далее.
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-сентябрь 2021 года, экспорт
Из Китая импортировали более 4,8 тысячи тонн машин и механизмов для бурения, 28,8 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, 8,5 тонны вакцин, крови и иммунной продукции, 7,3 тысячи тонн покрышек, 187,4 тонны счетных машинок и их блоков, и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-сентябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-сентябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем в 2020 году составил около 1,2 миллиарда долларов, что составляет 10,4% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению 2019 годом, вырос на 9,5%.
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© SputnikС кем и чем торгует Грузия
С кем и чем торгует Грузия
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