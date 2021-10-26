https://sputnik-georgia.ru/20211026/ig-v-afganistane-vozobnovit-zarubezhnye-ataki-cherez-god---razvedka-ssha-preduprezhlaet-261511642.html
ИГ* в Афганистане возобновит зарубежные атаки через год - разведка США предупрежлает
ИГ* в Афганистане возобновит зарубежные атаки через год - разведка США предупрежлает
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Разведсообщество США считает, что террористическая группировка "Исламское государство"* в Афганистане сможет возобновить атаки за... 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Разведсообщество США считает, что террористическая группировка "Исламское государство"* в Афганистане сможет возобновить атаки за рубежом в течение одного года, тогда как "Аль-Каиде"* понадобится для этого "год или два", заявил во вторник замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, сообщило РИА Новости.По словам высокопоставленного американского военного, разведка США исходит из того, что ИГ* и "Аль-Каида"* намерены "возобновить внешние операции", в том числе против Соединенных Штатов, однако в настоящее время ни одна из двух группировок не располагает такими возможностями."Исламское государство"* ранее объявило об ответственности группировки за взрыв на электростанции в Афганистане и подрыв мечети в Кандагаре.Представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы активностью террористов. В то же время российские власти рассчитывают, что талибы, пришедшие к власти летом, смогут справиться с боевиками без внешней поддержки.*Запрещенные в России и раде других стран террористические организации.
https://sputnik-georgia.ru/20210828/pentagon-zayavil-o-likvidatsii-dvukh-glavarey-ig-v-rezultate-aviaudara-258880982.html
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в мире, сша, пентагон, афганистан, иг
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Разведсообщество США считает, что террористическая группировка "Исламское государство"* в Афганистане сможет возобновить атаки за рубежом в течение одного года, тогда как "Аль-Каиде"* понадобится для этого "год или два", заявил во вторник замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, сообщило РИА Новости
.
"Разведсообщество США считает, что ИГИЛ* в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через 6-12 месяцев, в то время как "Аль-Каиде"* для этого может потребоваться год или два", - сказал Кол, выступая на слушаниях в сенате.
По словам высокопоставленного американского военного, разведка США исходит из того, что ИГ* и "Аль-Каида"* намерены "возобновить внешние операции", в том числе против Соединенных Штатов, однако в настоящее время ни одна из двух группировок не располагает такими возможностями.
"Исламское государство"* ранее объявило об ответственности группировки за взрыв на электростанции в Афганистане и подрыв мечети в Кандагаре.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы активностью террористов. В то же время российские власти рассчитывают, что талибы, пришедшие к власти летом, смогут справиться с боевиками без внешней поддержки.
*Запрещенные в России и раде других стран террористические организации.