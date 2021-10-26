https://sputnik-georgia.ru/20211026/kitay-budet-privivat-ot-koronavirusa-detey-s-trekhletnego-vozrasta-261490290.html

Китай будет прививать от коронавируса детей с трехлетнего возраста

Китай будет прививать от коронавируса детей с трехлетнего возраста

Этот возраст выбран не случайно: в Китае именно с трех лет малышей отправляют в детские сады 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T12:55+0400

2021-10-26T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Китае решили расширить прививочную кампанию от коронавируса и включить в нее детей от трех лет. Власти пяти регионов уже заявили о том, что вскоре прививка для малышей станет обязательной, сообщает Apnews.com .Возраст, с которого будет проводиться вакцинация, выбран не случайно: в Китае именно с трех лет малышей отправляют в детские сады. Таким образом власти Китайской Народной Республики намерены обезопасить детей от вируса с самых первых лет социализации в обществе.Мошенники Грузии изготовляли поддельные ковид-паспорта и ПЦР-тесты >>>Согласно официальной статистике, на данное время в КНР привиты от коронавируса 76% населения. Но этого, по мнению властей страны, выступающих за принцип нулевой терпимости к COVID-19, недостаточно. Курс вакцинации в стране прошли 1,07 миллиарда человек из 1,4-миллиардного населения КНР.На сегодня известно, что прививать детей с трех до семнадцати лет будут одобренными в КНР вакцинами Sinopharm Пекинского института биологических продуктов и Sinovac. Они предназначены для вакцинации в том числе и малышей, однако ранее применялись в стране лишь у детей старше одиннадцати лет.Кроме того, правительство Китая обеспокоено распространением более заразного варианта штамма "дельта" из-за иностранных граждан и уже приняло решение закрыть все туристические объекты в одной из популярных у путешественников провинций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, китай, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19