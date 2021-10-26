https://sputnik-georgia.ru/20211026/kitayskoe-sudno-oshtrafovali-v-gruzii-na-16-tysyach-dollarov---video-261507629.html
Китайское судно оштрафовали в Грузии на 16 тысяч долларов - видео
Китайское судно оштрафовали в Грузии на 16 тысяч долларов - видео
Иностранное судно нарушило правило мореходства 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T17:47+0400
2021-10-26T17:47+0400
2021-10-26T17:47+0400
новости
грузия
китай
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24157/39/241573952_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_b5b58ee546a11b06ee999d4a816f15ee.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Судно Hong fa shang hai, следовавшее под китайским флагом, было задержано за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии, говорится в сообщении Пограничной полиции МВД Грузии.По данным ведомства, сотрудники береговой охраны пограничной полиции оштрафовали капитана корабля, гражданина Китая, "за нарушение правил мореходства".Он был оштрафован на 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов США) согласно Кодексу административных нарушений.После выплаты штрафа корабль получил разрешение на свободное плавание и продолжил маршрут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24157/39/241573952_251:0:1750:1124_1920x0_80_0_0_353fc65e08cbb94ed856134f92ef071c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, китай, черное море
Китайское судно оштрафовали в Грузии на 16 тысяч долларов - видео
Иностранное судно нарушило правило мореходства
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Судно Hong fa shang hai, следовавшее под китайским флагом, было задержано за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии, говорится в сообщении
Пограничной полиции МВД Грузии.
По данным ведомства, сотрудники береговой охраны пограничной полиции оштрафовали капитана корабля, гражданина Китая, "за нарушение правил мореходства".
Он был оштрафован на 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов США) согласно Кодексу административных нарушений.
После выплаты штрафа корабль получил разрешение на свободное плавание и продолжил маршрут.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.