https://sputnik-georgia.ru/20211026/kitayskoe-sudno-oshtrafovali-v-gruzii-na-16-tysyach-dollarov---video-261507629.html

Китайское судно оштрафовали в Грузии на 16 тысяч долларов - видео

Китайское судно оштрафовали в Грузии на 16 тысяч долларов - видео

Иностранное судно нарушило правило мореходства 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T17:47+0400

2021-10-26T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Судно Hong fa shang hai, следовавшее под китайским флагом, было задержано за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии, говорится в сообщении Пограничной полиции МВД Грузии.По данным ведомства, сотрудники береговой охраны пограничной полиции оштрафовали капитана корабля, гражданина Китая, "за нарушение правил мореходства".Он был оштрафован на 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов США) согласно Кодексу административных нарушений.После выплаты штрафа корабль получил разрешение на свободное плавание и продолжил маршрут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, китай, черное море