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https://sputnik-georgia.ru/20211026/kulturnyy-vopros-perenos-eksponatov-iz--muzeya-iskusstv-poka-ne-sostoyalsya---administratsiya-261507233.html
Культурный вопрос: перенос экспонатов из Музея искусств пока не состоялся - администрация
Культурный вопрос: перенос экспонатов из Музея искусств пока не состоялся - администрация
Что касается даты транспортировки уникальной коллекции, она пока неизвестна, а вот с местом в музее определились 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T17:17+0400
2021-10-26T17:17+0400
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тбилиси
музей искусств грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Перенос экспонатов из столичного Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили пока не состоялся, сообщили Sputnik Грузия в администрации музея.В августе 2021 года министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила о том, что экспонаты Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси на время ремонтных и восстановительных работ в здании музея распределят на нескольких локациях.Что касается даты - она пока неизвестна, а вот с местом в музее определились. Когда к транспортировке экспонатов все будет готово, их перенесут в другие корпусы Музея искусств, отметили в музее. "Когда перенос экспонатов начнется, их поместят в "b" и "с" корпусы нашего же музея. Пока процесс не начался, но идет перепись. В этих корпусах должны провести небольшие ремонтные работы, прежде чем в них будут помещены музейные экспонаты, поэтому точные даты транспортировки неизвестны", - сказали в музее.К слову, изначально Минкультуры объявило о невозможности восстановить здание и сносе его обоих флигелей. Тогда министр назвала восстановительные работы "нерентабельными" и объявила, что для музея будет найдено новое здание. Затем, под общественным давлением, Теа Цулукиани изменила решение и заявила, что здание не будет снесено, а восстановлено в прежнем виде.Представители инициативной группы уже выступили с открытым письмом парламенту и министерству культуры с требованием обеспечить эффективное осуществление парламентского контроля и прозрачность реставрационных работ.Ускользающая красота – какая участь ждет историческое здание Музея искусств? &gt;&gt;&gt;Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210811/V-Tbilisi-sobirayut-podpisi-v-zaschitu-Muzeya-iskusstv-Gruzii-252559650.html
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, музей искусств грузии

Культурный вопрос: перенос экспонатов из Музея искусств пока не состоялся - администрация

17:17 26.10.2021
© photo: Sputnik / StringerГрузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается даты транспортировки уникальной коллекции, она пока неизвестна, а вот с местом в музее определились
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Перенос экспонатов из столичного Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили пока не состоялся, сообщили Sputnik Грузия в администрации музея.
В августе 2021 года министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила о том, что экспонаты Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в Тбилиси на время ремонтных и восстановительных работ в здании музея распределят на нескольких локациях.
© Sputnik / Alex ShlamovГрузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили
© Sputnik / Alex Shlamov
Что касается даты - она пока неизвестна, а вот с местом в музее определились. Когда к транспортировке экспонатов все будет готово, их перенесут в другие корпусы Музея искусств, отметили в музее.
"Когда перенос экспонатов начнется, их поместят в "b" и "с" корпусы нашего же музея. Пока процесс не начался, но идет перепись. В этих корпусах должны провести небольшие ремонтные работы, прежде чем в них будут помещены музейные экспонаты, поэтому точные даты транспортировки неизвестны", - сказали в музее.
Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2021
В Тбилиси собирают подписи в защиту Музея искусств Грузии
11 августа, 17:29
К слову, изначально Минкультуры объявило о невозможности восстановить здание и сносе его обоих флигелей. Тогда министр назвала восстановительные работы "нерентабельными" и объявила, что для музея будет найдено новое здание. Затем, под общественным давлением, Теа Цулукиани изменила решение и заявила, что здание не будет снесено, а восстановлено в прежнем виде.
Представители инициативной группы уже выступили с открытым письмом парламенту и министерству культуры с требованием обеспечить эффективное осуществление парламентского контроля и прозрачность реставрационных работ.
Ускользающая красота – какая участь ждет историческое здание Музея искусств? >>>
Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.
Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).
Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.
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