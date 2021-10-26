https://sputnik-georgia.ru/20211026/magnitnye-buri-v-noyabre-2021-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-261491430.html

Магнитные бури в ноябре 2021: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в ноябре 2021: неблагоприятные дни, что делать

В ноябре ожидается несколько магнитных бурь, которые окажут негативное влияние на многих людей

2021-10-26T12:39+0400

2021-10-26T12:39+0400

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справки

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Воздействие магнитных возмущений на организм в неблагоприятные дни можно уменьшить, если знать точный прогноз магнитных бурь в ноябре 2021 года и заранее к ним подготовиться.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в ноябре прогнозируют магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.Магнитные бури в ноябреПо предварительным прогнозам в ноябре ожидается несколько магнитных бурь.Второго ноября прогнозируют небольшой всплеск солнечной активности, который в основном затронет только метеочувствительных людей.Магнитная буря, по прогнозу специалистов, ожидается 6-8 ноября - геомагнитное возмущение ожидается небольшой силы, но из-за продолжительности оно повлияет на многих людей, а не только на метеочувствительных. Пик магнитной бури придется на 6 ноября и затем пойдет на спад.Следующая магнитная буря ожидается 11 ноября – по прогнозам она негативно повлияет на самочувствие пожилых людей и напомнит многим о хронических заболеваниях.Сильная магнитная буря начнется 14 ноября и продлиться пять дней. Пик магнитной бури придется на 14 ноября – геомагнитное возмущение по прогнозу будет достаточно сильным.Специалисты рекомендуют в этот период по возможности меньше находиться на солнце и проводить больше времени в закрытых помещениях. В дни магнитных бурь необходимо ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.Еще одна продолжительная магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 25-29 ноября. Геомагнитное возмущение ожидается средней силы - почувствовать магнитную бурю смогут только лица, зависимые от погоды. Пик этой магнитной бури ожидается 29 ноября.Все остальные дни в ноябре будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делать?До 70% жителей Земли реагируют на магнитные бури, но серьезную проблему активные всплески на Солнце, представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. В неблагоприятные дни у большинства людей наблюдаются перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. Метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами нужно позаботиться о своем здоровье.Здоровым людям тоже не стоит испытывать судьбу в неблагоприятные дни - специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, кофеином, алкоголем и сигаретами.Неблагоприятный день медики советуют всем начать с контрастного душа, а накануне принять теплую ванну и хорошо выспаться.В период магнитных бурь чаще всего беспокоит головная боль. Чтобы предупредить эту проблему, специалисты советуют в неблагоприятные дни сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться.Легкая физическая активность в неблагоприятные дни улучшит циркуляцию крови в организме и поможет избежать плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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