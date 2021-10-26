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Новый футбольный центр открылся в Тбилиси
Новый футбольный центр открылся в Тбилиси
Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой... 26.10.2021, Sputnik Грузия
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тбилиси
леван кобиашвили
федерация футбола грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Новый футбольный центр открылся на Плато Нуцубидзе - одном из районов Тбилиси, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.На церемонии открытия присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль и другие официальные лица.Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой инфраструктурой."Данный проект, в первую очередь, предназначен для детей и любителей футбола. Радует тот факт, что каждый год в футбол приходят все больше и больше детей, и данные проекты этому способствуют", - сказал на церемонии открытия президент ФФГ Леван Кобиашвили.ФФГ отмечает, что аналогичные футбольные проекты уже открылись в некоторых городах Грузии (Лагодехи, Рустави, Поти) и в ряде районов Тбилиси (Варкетили, Глдани, Ваке). На данном этапе ведутся работы на аналогичных проектах в Кутаиси и Диди Дигоми, которые должны быть завершены к концу текущего года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, спорт, новости, грузия, футбол, тбилиси, леван кобиашвили, федерация футбола грузии

Новый футбольный центр открылся в Тбилиси

21:43 26.10.2021 (обновлено: 21:56 26.10.2021)
© Tbilisi City HallНовый футбольный центр на Плато Нуцубидзе в Тбилиси
Новый футбольный центр на Плато Нуцубидзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Tbilisi City Hall
Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой инфраструктурой
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Новый футбольный центр открылся на Плато Нуцубидзе - одном из районов Тбилиси, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.
На церемонии открытия присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль и другие официальные лица.
Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой инфраструктурой.
"Данный проект, в первую очередь, предназначен для детей и любителей футбола. Радует тот факт, что каждый год в футбол приходят все больше и больше детей, и данные проекты этому способствуют", - сказал на церемонии открытия президент ФФГ Леван Кобиашвили.
ФФГ отмечает, что аналогичные футбольные проекты уже открылись в некоторых городах Грузии (Лагодехи, Рустави, Поти) и в ряде районов Тбилиси (Варкетили, Глдани, Ваке). На данном этапе ведутся работы на аналогичных проектах в Кутаиси и Диди Дигоми, которые должны быть завершены к концу текущего года.
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