https://sputnik-georgia.ru/20211026/novyy-futbolnyy-tsentr-otkrylsya-v-tbilisi-261514154.html

Новый футбольный центр открылся в Тбилиси

Новый футбольный центр открылся в Тбилиси

Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой... 26.10.2021, Sputnik Грузия

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федерация футбола грузии

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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Новый футбольный центр открылся на Плато Нуцубидзе - одном из районов Тбилиси, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.На церемонии открытия присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль и другие официальные лица.Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой инфраструктурой."Данный проект, в первую очередь, предназначен для детей и любителей футбола. Радует тот факт, что каждый год в футбол приходят все больше и больше детей, и данные проекты этому способствуют", - сказал на церемонии открытия президент ФФГ Леван Кобиашвили.ФФГ отмечает, что аналогичные футбольные проекты уже открылись в некоторых городах Грузии (Лагодехи, Рустави, Поти) и в ряде районов Тбилиси (Варкетили, Глдани, Ваке). На данном этапе ведутся работы на аналогичных проектах в Кутаиси и Диди Дигоми, которые должны быть завершены к концу текущего года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, спорт, новости, грузия, футбол, тбилиси, леван кобиашвили, федерация футбола грузии