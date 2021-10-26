https://sputnik-georgia.ru/20211026/novyy-futbolnyy-tsentr-otkrylsya-v-tbilisi-261514154.html
Новый футбольный центр открылся в Тбилиси
Новый футбольный центр открылся в Тбилиси
Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой... 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T21:43+0400
2021-10-26T21:43+0400
2021-10-26T21:56+0400
общество
спорт
новости
грузия
футбол
тбилиси
леван кобиашвили
федерация футбола грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261514107_0:98:1875:1153_1920x0_80_0_0_2823937add09abd596691d1fa1baf664.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Новый футбольный центр открылся на Плато Нуцубидзе - одном из районов Тбилиси, говорится в сообщении Федерации футбола Грузии.На церемонии открытия присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль и другие официальные лица.Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой инфраструктурой."Данный проект, в первую очередь, предназначен для детей и любителей футбола. Радует тот факт, что каждый год в футбол приходят все больше и больше детей, и данные проекты этому способствуют", - сказал на церемонии открытия президент ФФГ Леван Кобиашвили.ФФГ отмечает, что аналогичные футбольные проекты уже открылись в некоторых городах Грузии (Лагодехи, Рустави, Поти) и в ряде районов Тбилиси (Варкетили, Глдани, Ваке). На данном этапе ведутся работы на аналогичных проектах в Кутаиси и Диди Дигоми, которые должны быть завершены к концу текущего года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261514107_104:0:1771:1250_1920x0_80_0_0_c7e2d90f4c0fb77383763d17199841e6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, спорт, новости, грузия, футбол, тбилиси, леван кобиашвили, федерация футбола грузии
Новый футбольный центр открылся в Тбилиси
21:43 26.10.2021 (обновлено: 21:56 26.10.2021)
Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой инфраструктурой
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik.
Новый футбольный центр открылся на Плато Нуцубидзе - одном из районов Тбилиси, говорится в сообщении
Федерации футбола Грузии.
На церемонии открытия присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль и другие официальные лица.
Центр включает в себя одно стандартное футбольное поле, поле для игры в футбол 7х7, трибуны, а также административное здание со всей необходимой инфраструктурой.
"Данный проект, в первую очередь, предназначен для детей и любителей футбола. Радует тот факт, что каждый год в футбол приходят все больше и больше детей, и данные проекты этому способствуют", - сказал на церемонии открытия президент ФФГ Леван Кобиашвили.
ФФГ отмечает, что аналогичные футбольные проекты уже открылись в некоторых городах Грузии (Лагодехи, Рустави, Поти) и в ряде районов Тбилиси (Варкетили, Глдани, Ваке). На данном этапе ведутся работы на аналогичных проектах в Кутаиси и Диди Дигоми, которые должны быть завершены к концу текущего года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале