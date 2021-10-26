https://sputnik-georgia.ru/20211026/obyavleny-pobediteli-premii-epson-international-pano-award-2021-goda---foto-261499930.html

Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото

Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото

Объявлены победители лучших панорамных фотографий, присланные на 12-й международный конкурс Epson International Pano Awards. Смотрите в фотоленте Sputnik... 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T14:44+0400

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По словам организаторов, в этом году для участия в конкурсе было прислано 5 378 работ от 1 245 профессиональных и фотографов-любителей из 97 стран, которые боролись за первые места в 5 категориях, за несколько специальных наград и за несколько денежных призов.Организаторы конкурса любезно представили некоторых победителей и лучших из лучших. Смотрите в нашей фотоленте впечатляющие снимки победителей.

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