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Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото
Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото
Объявлены победители лучших панорамных фотографий, присланные на 12-й международный конкурс Epson International Pano Awards. Смотрите в фотоленте Sputnik... 26.10.2021, Sputnik Грузия
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По словам организаторов, в этом году для участия в конкурсе было прислано 5 378 работ от 1 245 профессиональных и фотографов-любителей из 97 стран, которые боролись за первые места в 5 категориях, за несколько специальных наград и за несколько денежных призов.Организаторы конкурса любезно представили некоторых победителей и лучших из лучших. Смотрите в нашей фотоленте впечатляющие снимки победителей.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоконкурс, фото

Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото

14:44 26.10.2021 (обновлено: 14:53 26.10.2021)
Объявлены победители лучших панорамных фотографий, присланные на 12-й международный конкурс Epson International Pano Awards. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки фотографов со всего мира
По словам организаторов, в этом году для участия в конкурсе было прислано 5 378 работ от 1 245 профессиональных и фотографов-любителей из 97 стран, которые боролись за первые места в 5 категориях, за несколько специальных наград и за несколько денежных призов.
Организаторы конкурса любезно представили некоторых победителей и лучших из лучших. Смотрите в нашей фотоленте впечатляющие снимки победителей.
© photo : Joshua Hermann / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Вечный треугольник" американского фотографа Джошуа Херманна

Снимок &quot;Вечный треугольник&quot; американского фотографа Джошуа Херманна - Sputnik Грузия
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© photo : Joshua Hermann / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Вечный треугольник" американского фотографа Джошуа Херманна

© photo : Florian Kriechbaumer / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Город в облаках" эмиратского фотографа Флориана Крихбаумера, победивший в категории "Любительская среда / архитектура" 12-го конкурса EPSON International Pano Awards

Снимок &quot;Город в облаках&quot; эмиратского фотографа Флориана Крихбаумера, победивший в категории &quot;Любительская среда / архитектура&quot; 12-го конкурса EPSON International Pano Awards - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Florian Kriechbaumer / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Город в облаках" эмиратского фотографа Флориана Крихбаумера, победивший в категории "Любительская среда / архитектура" 12-го конкурса EPSON International Pano Awards

© photo : Mark Brierley / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Тональное пересечение" австралийского фотографа Марка Бриерли выиграл премию EPSON International Pano Awards в категории "Открытая среда"

Снимок &quot;Тональное пересечение&quot; австралийского фотографа Марка Бриерли выиграл премию EPSON International Pano Awards в категории &quot;Открытая среда&quot; - Sputnik Грузия
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© photo : Mark Brierley / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Тональное пересечение" австралийского фотографа Марка Бриерли выиграл премию EPSON International Pano Awards в категории "Открытая среда"

© photo : Daniel Trippolt / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Сияющая ночь" австрийского фотографа года-любителя Даниэля Трипполта

Снимок &quot;Сияющая ночь&quot; австрийского фотографа года-любителя Даниэля Трипполта - Sputnik Грузия
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© photo : Daniel Trippolt / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Сияющая ночь" австрийского фотографа года-любителя Даниэля Трипполта

© photo : Jatenipat Ketpradit / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Дух Киото" тайского фотографа Джатенипат Кетпрадит, вошедший в ТОП-50 лучших снимков

Снимок &quot;Дух Киото&quot; тайского фотографа Джатенипат Кетпрадит, вошедший в ТОП-50 лучших снимков - Sputnik Грузия
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© photo : Jatenipat Ketpradit / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Дух Киото" тайского фотографа Джатенипат Кетпрадит, вошедший в ТОП-50 лучших снимков

© photo : Ray Jennings / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Не ограждай меня" австралийского фотографа Рэйя Дженнингса

Снимок &quot;Не ограждай меня&quot; австралийского фотографа Рэйя Дженнингса - Sputnik Грузия
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© photo : Ray Jennings / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Не ограждай меня" австралийского фотографа Рэйя Дженнингса

© photo : Manuel Enrique González Carmona / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Урок анатомии" испанского фотографа Мануэля Энрике Гонсалес Кармона

Снимок &quot;Урок анатомии&quot; испанского фотографа Мануэля Энрике Гонсалес Кармона - Sputnik Грузия
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© photo : Manuel Enrique González Carmona / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Урок анатомии" испанского фотографа Мануэля Энрике Гонсалес Кармона

© photo : Max Rive / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Горный мечтатель" фотографа Голланда Макс Рива, ставший победителем 12-й премии EPSON International Pano Awards в номинации "Кураторская премия"

Снимок &quot;Горный мечтатель&quot; фотографа Голланда Макс Рива, ставший победителем 12-й премии EPSON International Pano Awards в номинации &quot;Кураторская премия&quot; - Sputnik Грузия
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© photo : Max Rive / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Горный мечтатель" фотографа Голланда Макс Рива, ставший победителем 12-й премии EPSON International Pano Awards в номинации "Кураторская премия"

© photo : Peter Harrison / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Змеевик" австралийского фотографа Питера Харрисона, который стал лауреатом 12-й премии EPSON International Pano Awards за лучший вертикальный снимок

Снимок &quot;Змеевик&quot; австралийского фотографа Питера Харрисона, который стал лауреатом 12-й премии EPSON International Pano Awards за лучший вертикальный снимок - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Peter Harrison / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Змеевик" австралийского фотографа Питера Харрисона, который стал лауреатом 12-й премии EPSON International Pano Awards за лучший вертикальный снимок

© photo : Zdeněk Vošický / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Утонул в тумане" чешского фотографа Зденека Вошицки

Снимок &quot;Утонул в тумане&quot; чешского фотографа Зденека Вошицки - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Zdeněk Vošický / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Утонул в тумане" чешского фотографа Зденека Вошицки

© photo : Valeriy Shcherbina / 12th EPSON International Pano Awards

Снимрк "Торрес дель Пайне - восход солнца" российского фотографа Валерия Щербина

Снимрк &quot;Торрес дель Пайне - восход солнца&quot; российского фотографа Валерия Щербина - Sputnik Грузия
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© photo : Valeriy Shcherbina / 12th EPSON International Pano Awards

Снимрк "Торрес дель Пайне - восход солнца" российского фотографа Валерия Щербина

© photo : Oliver Wehrli / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Гастлозен" швейцарского фотографа Оливера Верли, победивший в номинации "Самый результативный фильм"

Снимок &quot;Гастлозен&quot; швейцарского фотографа Оливера Верли, победивший в номинации &quot;Самый результативный фильм&quot; - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Oliver Wehrli / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Гастлозен" швейцарского фотографа Оливера Верли, победивший в номинации "Самый результативный фильм"

© photo : Marsel van Oosten / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Скрытое озеро" нидерландского фотографа Марселя ван Остена, победивший в конкурсе EPSON International Pano Awards

Снимок &quot;Скрытое озеро&quot; нидерландского фотографа Марселя ван Остена, победивший в конкурсе EPSON International Pano Awards - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Marsel van Oosten / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Скрытое озеро" нидерландского фотографа Марселя ван Остена, победивший в конкурсе EPSON International Pano Awards

© photo : Jinyi he / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Сиреневая пустыня" китайского фотографа Джиньи Он

Снимок &quot;Сиреневая пустыня&quot; китайского фотографа Джиньи Он - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Jinyi he / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Сиреневая пустыня" китайского фотографа Джиньи Он

© photo : Tom Sheckels / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Колония пингвинов" американского фотографа Тома Шекелса

Снимок &quot;Колония пингвинов&quot; американского фотографа Тома Шекелса - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Tom Sheckels / 12th EPSON International Pano Awards

Снимок "Колония пингвинов" американского фотографа Тома Шекелса

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