Объявлены победители премии Epson International Pano Award 2021 года - фото
Снимок "Вечный треугольник" американского фотографа Джошуа Херманна
Снимок "Вечный треугольник" американского фотографа Джошуа Херманна
Снимок "Город в облаках" эмиратского фотографа Флориана Крихбаумера, победивший в категории "Любительская среда / архитектура" 12-го конкурса EPSON International Pano Awards
Снимок "Город в облаках" эмиратского фотографа Флориана Крихбаумера, победивший в категории "Любительская среда / архитектура" 12-го конкурса EPSON International Pano Awards
Снимок "Тональное пересечение" австралийского фотографа Марка Бриерли выиграл премию EPSON International Pano Awards в категории "Открытая среда"
Снимок "Тональное пересечение" австралийского фотографа Марка Бриерли выиграл премию EPSON International Pano Awards в категории "Открытая среда"
Снимок "Сияющая ночь" австрийского фотографа года-любителя Даниэля Трипполта
Снимок "Сияющая ночь" австрийского фотографа года-любителя Даниэля Трипполта
Снимок "Дух Киото" тайского фотографа Джатенипат Кетпрадит, вошедший в ТОП-50 лучших снимков
Снимок "Дух Киото" тайского фотографа Джатенипат Кетпрадит, вошедший в ТОП-50 лучших снимков
Снимок "Не ограждай меня" австралийского фотографа Рэйя Дженнингса
Снимок "Не ограждай меня" австралийского фотографа Рэйя Дженнингса
Снимок "Урок анатомии" испанского фотографа Мануэля Энрике Гонсалес Кармона
Снимок "Урок анатомии" испанского фотографа Мануэля Энрике Гонсалес Кармона
Снимок "Горный мечтатель" фотографа Голланда Макс Рива, ставший победителем 12-й премии EPSON International Pano Awards в номинации "Кураторская премия"
Снимок "Горный мечтатель" фотографа Голланда Макс Рива, ставший победителем 12-й премии EPSON International Pano Awards в номинации "Кураторская премия"
Снимок "Змеевик" австралийского фотографа Питера Харрисона, который стал лауреатом 12-й премии EPSON International Pano Awards за лучший вертикальный снимок
Снимок "Змеевик" австралийского фотографа Питера Харрисона, который стал лауреатом 12-й премии EPSON International Pano Awards за лучший вертикальный снимок
Снимок "Утонул в тумане" чешского фотографа Зденека Вошицки
Снимок "Утонул в тумане" чешского фотографа Зденека Вошицки
Снимрк "Торрес дель Пайне - восход солнца" российского фотографа Валерия Щербина
Снимрк "Торрес дель Пайне - восход солнца" российского фотографа Валерия Щербина
Снимок "Гастлозен" швейцарского фотографа Оливера Верли, победивший в номинации "Самый результативный фильм"
Снимок "Гастлозен" швейцарского фотографа Оливера Верли, победивший в номинации "Самый результативный фильм"
Снимок "Скрытое озеро" нидерландского фотографа Марселя ван Остена, победивший в конкурсе EPSON International Pano Awards
Снимок "Скрытое озеро" нидерландского фотографа Марселя ван Остена, победивший в конкурсе EPSON International Pano Awards
Снимок "Сиреневая пустыня" китайского фотографа Джиньи Он
Снимок "Сиреневая пустыня" китайского фотографа Джиньи Он
Снимок "Колония пингвинов" американского фотографа Тома Шекелса
Снимок "Колония пингвинов" американского фотографа Тома Шекелса