https://sputnik-georgia.ru/20211026/restavratsiya-dvortsa-molodezhi-v-tbilisi-podkhodit-k-kontsu-261484891.html

Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси подходит к концу

Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси подходит к концу

На проект реставрации исторического здания на проспекте Руставели Дворца учащейся молодежи выделено 33,7 миллиона лари 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T08:33+0400

2021-10-26T08:33+0400

2021-10-26T08:33+0400

культура

новости

грузия

каха каладзе

дворец учащейся молодежи

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Реставрация Дворца учащейся молодежи, одного из самых примечательных исторических зданий на проспекте Руставели в центре Тбилиси, подходит к концу.Реабилитационно-реставрационные работы дворца ведутся в рамках проекта "Новые Тбилиси". Реставрация исторических зданий в центре Тбилиси завершится в 2023 году>>Действующий мэр столицы и кандидат в мэры Каха Каладзе осмотрел отреставрированный фасад Дворца и его декоративную подсветку. "Реабилитация Дворца учащейся молодежи состоит из нескольких этапов. Первым из них было обновление фасада. Здание, дополненное художественной подсветкой, станет подлинным украшением (проспекта) Руставели. Следующие этапы - внутренние работы и благоустройство двора и обновление подземных коммуникаций. Именно так мы относимся к объектам культурного наследия. У нас много хороших проектов в столице, и следующие четыре года будут годами реконструкции и развития старого Тбилиси", - сказал Каладзе. Проект предусматривает ремонт инженерных сетей; укрепление высокой опорной стены со стороны улицы 9 Апреля и фундамента; реставрационно-ремонтные работы помещений в интерьере; консервационно-реставрационные работы художественно-декоративных залов; обновление дверей и окон; восстановление поврежденной декоративной балюстрады и исторической ограды.Рождается "Новый Тифлис" - в столице отремонтировано 93 исторических здания>>На данном этапе идет восстановление декоративных помещений и холлов в интерьере, устраиваются внутренние коммуникации, реставрируются двери и окна. В рамках проекта завершена большая часть работ по восстановлению кровли и парапетов здания, восстановление первозданного облика фасада и декоративной подсветки.Стоимость проекта - 33 700 тысяч лари (11,2 млн долларов). Полная реставрация Дворца молодежи завершится в первой половине 2023 года.Здание Дворца учащейся молодежи построено в начале XIX века и является памятником культурного наследия. С первой половины прошлого века Дворец является культурно-образовательным центром и лидером неформального образования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, каха каладзе, дворец учащейся молодежи