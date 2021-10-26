Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211026/restavratsiya-dvortsa-molodezhi-v-tbilisi-podkhodit-k-kontsu-261484891.html
Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси подходит к концу
Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси подходит к концу
На проект реставрации исторического здания на проспекте Руставели Дворца учащейся молодежи выделено 33,7 миллиона лари 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T08:33+0400
2021-10-26T08:33+0400
культура
новости
грузия
каха каладзе
дворец учащейся молодежи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23165/62/231656205_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_73805fa28d7fe5a0e141652138859641.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Реставрация Дворца учащейся молодежи, одного из самых примечательных исторических зданий на проспекте Руставели в центре Тбилиси, подходит к концу.Реабилитационно-реставрационные работы дворца ведутся в рамках проекта "Новые Тбилиси". Реставрация исторических зданий в центре Тбилиси завершится в 2023 году&gt;&gt;Действующий мэр столицы и кандидат в мэры Каха Каладзе осмотрел отреставрированный фасад Дворца и его декоративную подсветку. "Реабилитация Дворца учащейся молодежи состоит из нескольких этапов. Первым из них было обновление фасада. Здание, дополненное художественной подсветкой, станет подлинным украшением (проспекта) Руставели. Следующие этапы - внутренние работы и благоустройство двора и обновление подземных коммуникаций. Именно так мы относимся к объектам культурного наследия. У нас много хороших проектов в столице, и следующие четыре года будут годами реконструкции и развития старого Тбилиси", - сказал Каладзе. Проект предусматривает ремонт инженерных сетей; укрепление высокой опорной стены со стороны улицы 9 Апреля и фундамента; реставрационно-ремонтные работы помещений в интерьере; консервационно-реставрационные работы художественно-декоративных залов; обновление дверей и окон; восстановление поврежденной декоративной балюстрады и исторической ограды.Рождается "Новый Тифлис" - в столице отремонтировано 93 исторических здания&gt;&gt;На данном этапе идет восстановление декоративных помещений и холлов в интерьере, устраиваются внутренние коммуникации, реставрируются двери и окна. В рамках проекта завершена большая часть работ по восстановлению кровли и парапетов здания, восстановление первозданного облика фасада и декоративной подсветки.Стоимость проекта - 33 700 тысяч лари (11,2 млн долларов). Полная реставрация Дворца молодежи завершится в первой половине 2023 года.Здание Дворца учащейся молодежи построено в начале XIX века и является памятником культурного наследия. С первой половины прошлого века Дворец является культурно-образовательным центром и лидером неформального образования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23165/62/231656205_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_86de9237f490540ac9c7d4d12038cd65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, каха каладзе, дворец учащейся молодежи

Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси подходит к концу

08:33 26.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДворец учащейся молодежи в Тбилиси
Дворец учащейся молодежи в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На проект реставрации исторического здания на проспекте Руставели Дворца учащейся молодежи выделено 33,7 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Реставрация Дворца учащейся молодежи, одного из самых примечательных исторических зданий на проспекте Руставели в центре Тбилиси, подходит к концу.
Реабилитационно-реставрационные работы дворца ведутся в рамках проекта "Новые Тбилиси".
Реставрация исторических зданий в центре Тбилиси завершится в 2023 году>>
Действующий мэр столицы и кандидат в мэры Каха Каладзе осмотрел отреставрированный фасад Дворца и его декоративную подсветку.
"Реабилитация Дворца учащейся молодежи состоит из нескольких этапов. Первым из них было обновление фасада. Здание, дополненное художественной подсветкой, станет подлинным украшением (проспекта) Руставели. Следующие этапы - внутренние работы и благоустройство двора и обновление подземных коммуникаций. Именно так мы относимся к объектам культурного наследия. У нас много хороших проектов в столице, и следующие четыре года будут годами реконструкции и развития старого Тбилиси", - сказал Каладзе.
Проект предусматривает ремонт инженерных сетей; укрепление высокой опорной стены со стороны улицы 9 Апреля и фундамента; реставрационно-ремонтные работы помещений в интерьере; консервационно-реставрационные работы художественно-декоративных залов; обновление дверей и окон; восстановление поврежденной декоративной балюстрады и исторической ограды.
Рождается "Новый Тифлис" - в столице отремонтировано 93 исторических здания>>
На данном этапе идет восстановление декоративных помещений и холлов в интерьере, устраиваются внутренние коммуникации, реставрируются двери и окна. В рамках проекта завершена большая часть работ по восстановлению кровли и парапетов здания, восстановление первозданного облика фасада и декоративной подсветки.
Стоимость проекта - 33 700 тысяч лари (11,2 млн долларов). Полная реставрация Дворца молодежи завершится в первой половине 2023 года.
Здание Дворца учащейся молодежи построено в начале XIX века и является памятником культурного наследия. С первой половины прошлого века Дворец является культурно-образовательным центром и лидером неформального образования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:01Грузия и Китай успешно торгуют: насколько вырос оборот между странами?
08:33Реставрация Дворца молодежи в Тбилиси подходит к концу
08:02Принудительная вакцинация в Грузии неизбежна, но для определенных групп населения
07:32Новые квартиры в Грузии получат еще 65 семей вынужденных переселенцев
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:15Оппозиция представила коалиционное правительство Кутаиси
ВчераОбострение с привкусом поражения – мнение прессы перед вторым туром выборов в Грузии
ВчераЭрдоган передумал высылать послов западных стран
ВчераВблизи грузино-армянской границы произошло второе за сутки землетрясение
ВчераЧлены преступной группировки из "кутаисско-сухумского клана" задержаны СБ Украины
Вчера"Сиди в тюрьме!" - к Саакашвили обратились его противники из Кутаиси
ВчераАкция противников Саакашвили проходит у Руставской тюрьмы
ВчераГрузинский теннисист с трудом вышел во второй круг турнира в Вене
ВчераПремьер Грузии: мы должны провести большую мирную акцию
ВчераСколько стоят составы клубов Лиги чемпионов УЕФА
ВчераНовый завод построят на востоке Грузии
ВчераТбилисцев познакомят с новинками азербайджанского кинематографа
ВчераСоздание "зеленых зон" в Грузии поможет избежать локдауна - эксперт
Вчера"Хатчинс схватилась за живот и начала падать": раненный Болдуином режиссер о трагедии
ВчераЯрмарка хризантем пройдет в Ботаническом саду столицы Грузии