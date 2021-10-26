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Сборная Грузия по футболу всех времен: международные эксперты определили состав

Сборная Грузия по футболу всех времен: международные эксперты определили состав

В составе только один футболист, выступавший за национальную команду после того, как Грузия обрела независимость 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T16:47+0400

2021-10-26T16:47+0400

2021-10-26T16:47+0400

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реваз дзодзуашвили

борис пайчадзе

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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила сборную Грузии всех времен.Сборная составлена по схеме 4-3-3. Любопытно, что в составе только один футболист, выступавший за национальную команду после того, как Грузия обрела независимость. Это защитник Каха Каладзе. Все остальные игроки выступали еще за сборную СССР.Бросается в глаза и тот факт, что в составе нет лучшего бомбардира сборной Грузии Шота Арвеладзе. В 60 матчах за национальную команду нападающий забил 26 голов.Состав сборной Грузии по версии IFFHS:Вратарь: Анзор Кавазашвили (годы выступлений 1957-71)Защитники: Каха Каладзе (1994-2012), Александр Чивадзе (1974-87), Муртаз Хурцилава (1961-76), Реваз Дзодзуашвили (1965-76).Полузащита: Виталий Дараселия (1973-82), Давид Кипиани (1968-82), Тамаз Сулаквелидзе (1984-79).Нападение: Михаил Месхи (1954-70), Борис Пайчадзе (1936-51), Слава Метревели (1953-71).Символическая сборная Грузии составлена IFFHS в рамках проекта "Команда мечты всех времен". В этом проекте организация определяет лучшую сборную всех времен каждой страны, входящей в состав ФИФА.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, футбол, каха каладзе, давид кипиани, сборная грузии по футболу, слава метревели, реваз дзодзуашвили, борис пайчадзе, михаил месхи