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Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
Для водителей-новичков МВД Грузии закупило новые автомобили марки SKODA RAPID, оснащенные системой GPS 26.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Автопарк машин для сдачи практического экзамена на водительские права обновлен во всех структурных подразделениях Сервисного агентства МВД Грузии, информацию распространяет пресс-служба агентства.Претенденты на водительские права будут сдавать практический тест на категорию "В" на новейших автомобилях модели SKODA RAPID, оснащенных системой GPS."В целях повышения качества инфраструктуры и обслуживания Сервисное агентство поэтапно провело инфраструктурные и технические работы во всех структурных подразделениях, где проводятся практические экзамены", - говорится в сообщении.В начале 2021 года автомашины заменили в Рустави и Гори, а затем автопарк был обновлен во всех структурных подразделениях по всей стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, автомобили, экзамен на права

Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях

16:15 26.10.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАвтомобильная пробка на Кахетинском шоссе
Автомобильная пробка на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Для водителей-новичков МВД Грузии закупило новые автомобили марки SKODA RAPID, оснащенные системой GPS
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Автопарк машин для сдачи практического экзамена на водительские права обновлен во всех структурных подразделениях Сервисного агентства МВД Грузии, информацию распространяет пресс-служба агентства.
Претенденты на водительские права будут сдавать практический тест на категорию "В" на новейших автомобилях модели SKODA RAPID, оснащенных системой GPS.
"В целях повышения качества инфраструктуры и обслуживания Сервисное агентство поэтапно провело инфраструктурные и технические работы во всех структурных подразделениях, где проводятся практические экзамены", - говорится в сообщении.
В начале 2021 года автомашины заменили в Рустави и Гори, а затем автопарк был обновлен во всех структурных подразделениях по всей стране.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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