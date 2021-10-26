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Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
Для водителей-новичков МВД Грузии закупило новые автомобили марки SKODA RAPID, оснащенные системой GPS 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T16:15+0400
2021-10-26T16:15+0400
2021-10-26T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Автопарк машин для сдачи практического экзамена на водительские права обновлен во всех структурных подразделениях Сервисного агентства МВД Грузии, информацию распространяет пресс-служба агентства.Претенденты на водительские права будут сдавать практический тест на категорию "В" на новейших автомобилях модели SKODA RAPID, оснащенных системой GPS."В целях повышения качества инфраструктуры и обслуживания Сервисное агентство поэтапно провело инфраструктурные и технические работы во всех структурных подразделениях, где проводятся практические экзамены", - говорится в сообщении.В начале 2021 года автомашины заменили в Рустави и Гори, а затем автопарк был обновлен во всех структурных подразделениях по всей стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, автомобили, экзамен на права
Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях
Для водителей-новичков МВД Грузии закупило новые автомобили марки SKODA RAPID, оснащенные системой GPS
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik.
Автопарк машин для сдачи практического экзамена на водительские права обновлен во всех структурных подразделениях Сервисного агентства МВД Грузии, информацию распространяет пресс-служба
агентства.
Претенденты на водительские права будут сдавать практический тест на категорию "В" на новейших автомобилях модели SKODA RAPID, оснащенных системой GPS.
"В целях повышения качества инфраструктуры и обслуживания Сервисное агентство поэтапно провело инфраструктурные и технические работы во всех структурных подразделениях, где проводятся практические экзамены", - говорится в сообщении.
В начале 2021 года автомашины заменили в Рустави и Гори, а затем автопарк был обновлен во всех структурных подразделениях по всей стране.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.