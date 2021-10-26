https://sputnik-georgia.ru/20211026/sobaka-kazhduyu-noch-proveryaet-komnaty-detey-chtoby-oni-spali-spokoyno--video-261489145.html

Собака каждую ночь проверяет комнаты детей, чтобы они спали спокойно – милое видео

Собака каждую ночь проверяет комнаты детей, чтобы они спали спокойно – милое видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T11:03+0400

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Как рассказала автор видео, пес по кличке Киллиан живет с семьей с двухмесячного возраста, когда третьего ребенка семья только ожидала. С тех пор питомец рос вместе с детьми и всегда переживал за их безопасность. Так он постоянно обходит дом, чтобы убедиться, что все в порядке, и заодно заходит к детям и проверяет, чтобы они спали. На кадрах как раз запечатлен момент его ночного обхода по комнатам детей.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, дети, видео с животными, смешные видео, вирусные видео