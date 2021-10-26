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https://sputnik-georgia.ru/20211026/sobaka-kazhduyu-noch-proveryaet-komnaty-detey-chtoby-oni-spali-spokoyno--video-261489145.html
Собака каждую ночь проверяет комнаты детей, чтобы они спали спокойно – милое видео
Собака каждую ночь проверяет комнаты детей, чтобы они спали спокойно – милое видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 26.10.2021, Sputnik Грузия
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Как рассказала автор видео, пес по кличке Киллиан живет с семьей с двухмесячного возраста, когда третьего ребенка семья только ожидала. С тех пор питомец рос вместе с детьми и всегда переживал за их безопасность. Так он постоянно обходит дом, чтобы убедиться, что все в порядке, и заодно заходит к детям и проверяет, чтобы они спали. На кадрах как раз запечатлен момент его ночного обхода по комнатам детей.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, дети, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Собака каждую ночь проверяет комнаты детей, чтобы они спали спокойно – милое видео

11:03 26.10.2021 (обновлено: 11:09 26.10.2021)
CC0 / Pixabay / Стаффордширский бультерьер
Стаффордширский бультерьер - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
CC0 / Pixabay /
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Как рассказала автор видео, пес по кличке Киллиан живет с семьей с двухмесячного возраста, когда третьего ребенка семья только ожидала. С тех пор питомец рос вместе с детьми и всегда переживал за их безопасность. Так он постоянно обходит дом, чтобы убедиться, что все в порядке, и заодно заходит к детям и проверяет, чтобы они спали. На кадрах как раз запечатлен момент его ночного обхода по комнатам детей.
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