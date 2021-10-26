https://sputnik-georgia.ru/20211026/v-gruzii-skonchalsya-stareyshiy-veteran-vov--261498155.html

В Грузии скончалась старейший ветеран ВОВ

В Грузии скончалась старейший ветеран ВОВ

На долю Евдокии Климовой выпала нелегкая судьба, но вопреки всем несчастьям женщина до последней минуты старалась оставаться жизнерадостной 26.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Ветеран ВОВ Климова Евдокия Дмитриевна, проживавшая в Тбилиси, скончалась в возрасте 103 лет.Грузия и ВОВ: Топ-5 великих грузинок на войне >>>Как сообщила родственница ветерана Татьяна Джалагония, Евдокия Дмитриевна два месяца назад сломала ногу, после чего не смогла оправиться.Евдокия Климова была самым старшим ветераном ВОВ из ныне живущих в Грузии. Детство Климовой было счастливым, у нее была большая семья – братья, сестры, родители. Когда юной девушке исполнилось 17, она получила специальность по производству текстиля. А вскоре вышла замуж и в 1940 году родила сына Володю. "А потом?.. А потом война", – вспоминала Евдокия.Евдокии пришлось забыть об образовании и семейном счастье. Оставалось одно – жертвовать собой и идти на войну, как это делали многие. Климова пошла на фронт санитаром."Мы все пошли добровольно, такая раньше молодежь была, – вспоминала Климова. – Когда немец шел, мы попали в оккупацию, потом пошли в партизаны. Когда в 1943 году наши отбили Москву, немцы уже бежали. В кальсонах бежали! Так наши гнали их". А как попала на 1-й Белорусский фронт, Евдокия уже не помнила. Первый Белорусский фронт был объединением Рабоче-крестьянской Красной армии. Фронт был сформирован 24 февраля 1944, освобождал Белоруссию, Польшу и принимал решающее участие в Битве за Берлин.Каждый день Климова спасала раненых и каждую ночь, как счастья, ждала нового рассвета. Климовой удалось дойти до Венгрии, но там она получила серьезное ранение. Война закончилась, когда Евдокия была уже в госпитале."Когда вся жизнь - война" - трагическая история 103-летнего ветерана ВОВ из Грузии >>>Муж Евдокии, который также был на фронте, погиб в 1943 году под Смоленском. Но судьба, вместе с Великой Победой над фашизмом, подарила женщине еще одну любовь – на фронте Евдокия познакомилась с капитаном-грузином. Звали его Георгий Лорткипанидзе. Молодые полюбили друг друга и вскоре поженились. Так Климова оказалась в Грузии.Но судьба не пожалела Евдокию – вскоре все члены семьи один за другим покинули Климову, причем каждый погиб трагически. Однако вопреки всем несчастьям, женщина до последней минуты старалась оставаться жизнерадостной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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