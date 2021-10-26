https://sputnik-georgia.ru/20211026/vnuk-chaplina-dzheyms-terre-stanet-khedlaynerom-tbilisskogo-teatralnogo-festivalya--261488462.html
Внук Чаплина Джеймс Тьерре станет хедлайнером Тбилисского театрального фестиваля
Внук Чаплина Джеймс Тьерре станет хедлайнером Тбилисского театрального фестиваля
Об удивительной магии и таланте швейцарского артиста говорил даже покойный Резо Габриадзе, который настоятельно просил привезти его в Тбилиси 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T10:57+0400
2021-10-26T10:57+0400
2021-10-26T11:30+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
швейцария
тбилисский международный театральный фестиваль
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Внук легендарного киноактера Чарли Чаплина, швейцарский актер, режиссер, акробат, мим и музыкант Джеймс Тьерре (James Thierree) cтанет хедлайнером Тбилисского международного театрального фестиваля, который пройдет в столице Грузии с 10 ноября по 2 декабря. Любопытно, что идея привезти на грузинский фестиваль Джеймса Тьерре принадлежала выдающемуся режиссеру, сценаристу и художнику Резо Габриадзе. "История такова: очень давно, практически в другой жизни, в доковидной эпохе, когда фестиваль только зарождался, Резо Габриадзе говорил с нами о фестивале, театре, спектаклях... - пишет в Facebook директор фестиваля Екатерина Мазмишвили. - Он сказал нам, что есть такой чудесный актер из Швейцарии, с чудесными спектаклями и способностями. Мол, найдите его. Привезите. Его имя Джеймс Тьерре, а компания называется "La Compagnie du Hanneton" ("Компания майского жука"). Мы тогда же нашли Джеймса Тьерре, но, правда, прошло много слишком времени до того, как привезти его в Тбилиси".В грузинской столице Джеймс Тьерре выступит с нашумевшим спектаклем "Mo’s concert", созданным им во время мировой пандемии коронавируса. Родители Тьерре — Виктория Чаплин и Жан-Батист Тьерре — являются одними из вдохновителей "Нового цирка", течения, объединяющего на арене драму, театр и традиционные цирковые жанры. Джеймс Тьерре работает в рамках этого направления со своей труппой "La Compagnie du Hanneton". После "Симфонии майского жука" он поставил спектакли "Bright Abyss" ("Сияющая пропасть") и "Au Revoir Parapluie" ("До свидания, зонтик"). Джеймса Тьерре прославили шоу, в которых сочетаются театр, цирк.Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года в 2011 году Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.Полная программа фестиваля появится на официальном сайте мероприятия в ближайшее время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, швейцария, тбилисский международный театральный фестиваль
Внук Чаплина Джеймс Тьерре станет хедлайнером Тбилисского театрального фестиваля
10:57 26.10.2021 (обновлено: 11:30 26.10.2021)
Об удивительной магии и таланте швейцарского артиста говорил даже покойный Резо Габриадзе, который настоятельно просил привезти его в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Внук легендарного киноактера Чарли Чаплина, швейцарский актер, режиссер, акробат, мим и музыкант Джеймс Тьерре (James Thierree) cтанет хедлайнером Тбилисского международного театрального фестиваля, который пройдет в столице Грузии с 10 ноября по 2 декабря.
Любопытно, что идея привезти на грузинский фестиваль Джеймса Тьерре принадлежала выдающемуся режиссеру, сценаристу и художнику Резо Габриадзе.
"История такова: очень давно, практически в другой жизни, в доковидной эпохе, когда фестиваль только зарождался, Резо Габриадзе говорил с нами о фестивале, театре, спектаклях... - пишет в Facebook
директор фестиваля Екатерина Мазмишвили. - Он сказал нам, что есть такой чудесный актер из Швейцарии, с чудесными спектаклями и способностями. Мол, найдите его. Привезите. Его имя Джеймс Тьерре, а компания называется "La Compagnie du Hanneton" ("Компания майского жука"). Мы тогда же нашли Джеймса Тьерре, но, правда, прошло много слишком времени до того, как привезти его в Тбилиси".
В грузинской столице Джеймс Тьерре выступит с нашумевшим спектаклем "Mo’s concert", созданным им во время мировой пандемии коронавируса.
Родители Тьерре — Виктория Чаплин и Жан-Батист Тьерре — являются одними из вдохновителей "Нового цирка", течения, объединяющего на арене драму, театр и традиционные цирковые жанры. Джеймс Тьерре работает в рамках этого направления со своей труппой "La Compagnie du Hanneton". После "Симфонии майского жука" он поставил спектакли "Bright Abyss" ("Сияющая пропасть") и "Au Revoir Parapluie" ("До свидания, зонтик"). Джеймса Тьерре прославили шоу, в которых сочетаются театр, цирк.
Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года в 2011 году Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.
Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.
Полная программа фестиваля появится на официальном сайте
мероприятия в ближайшее время.
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