https://sputnik-georgia.ru/20211026/vnuk-chaplina-dzheyms-terre-stanet-khedlaynerom-tbilisskogo-teatralnogo-festivalya--261488462.html

Внук Чаплина Джеймс Тьерре станет хедлайнером Тбилисского театрального фестиваля

Внук Чаплина Джеймс Тьерре станет хедлайнером Тбилисского театрального фестиваля

Об удивительной магии и таланте швейцарского артиста говорил даже покойный Резо Габриадзе, который настоятельно просил привезти его в Тбилиси 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T10:57+0400

2021-10-26T10:57+0400

2021-10-26T11:30+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

швейцария

тбилисский международный театральный фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1a/261490429_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c318eb392e40967b3e64835fbbb8883f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Внук легендарного киноактера Чарли Чаплина, швейцарский актер, режиссер, акробат, мим и музыкант Джеймс Тьерре (James Thierree) cтанет хедлайнером Тбилисского международного театрального фестиваля, который пройдет в столице Грузии с 10 ноября по 2 декабря. Любопытно, что идея привезти на грузинский фестиваль Джеймса Тьерре принадлежала выдающемуся режиссеру, сценаристу и художнику Резо Габриадзе. "История такова: очень давно, практически в другой жизни, в доковидной эпохе, когда фестиваль только зарождался, Резо Габриадзе говорил с нами о фестивале, театре, спектаклях... - пишет в Facebook директор фестиваля Екатерина Мазмишвили. - Он сказал нам, что есть такой чудесный актер из Швейцарии, с чудесными спектаклями и способностями. Мол, найдите его. Привезите. Его имя Джеймс Тьерре, а компания называется "La Compagnie du Hanneton" ("Компания майского жука"). Мы тогда же нашли Джеймса Тьерре, но, правда, прошло много слишком времени до того, как привезти его в Тбилиси".В грузинской столице Джеймс Тьерре выступит с нашумевшим спектаклем "Mo’s concert", созданным им во время мировой пандемии коронавируса. Родители Тьерре — Виктория Чаплин и Жан-Батист Тьерре — являются одними из вдохновителей "Нового цирка", течения, объединяющего на арене драму, театр и традиционные цирковые жанры. Джеймс Тьерре работает в рамках этого направления со своей труппой "La Compagnie du Hanneton". После "Симфонии майского жука" он поставил спектакли "Bright Abyss" ("Сияющая пропасть") и "Au Revoir Parapluie" ("До свидания, зонтик"). Джеймса Тьерре прославили шоу, в которых сочетаются театр, цирк.Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года в 2011 году Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.Полная программа фестиваля появится на официальном сайте мероприятия в ближайшее время.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, швейцария, тбилисский международный театральный фестиваль