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https://sputnik-georgia.ru/20211026/voditel-sprosil-u-korovy-dorogu-i-ona-pokazala-emu-napravlenie--smeshnoe-video-261499133.html
Водитель спросил у коровы дорогу, и она показала ему направление – смешное видео
Водитель спросил у коровы дорогу, и она показала ему направление – смешное видео
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 26.10.2021, Sputnik Грузия
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Если бы этот мужчина не снял произошедшее на видео, ему бы никто не поверил.На кадрах видно, как машина едет по дороге где-то на берегу моря, а по обочине навстречу ей идут несколько коров. Внезапно водитель останавливается и говорит одной из них на итальянском: "Добрый день! Как проехать до Болоньи?" Корова внимательно выслушивает путника, после чего кивает головой в противоположную сторону. Пассажиры же благодарят животное и продолжают свой путь.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Водитель спросил у коровы дорогу, и она показала ему направление – смешное видео

14:19 26.10.2021 (обновлено: 14:23 26.10.2021)
© Youtube / ViralHogВодитель спросил у коровы дорогу, и она показала ему направление – смешное видео
Водитель спросил у коровы дорогу, и она показала ему направление – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Youtube / ViralHog
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Если бы этот мужчина не снял произошедшее на видео, ему бы никто не поверил.
На кадрах видно, как машина едет по дороге где-то на берегу моря, а по обочине навстречу ей идут несколько коров. Внезапно водитель останавливается и говорит одной из них на итальянском: "Добрый день! Как проехать до Болоньи?" Корова внимательно выслушивает путника, после чего кивает головой в противоположную сторону. Пассажиры же благодарят животное и продолжают свой путь.
Смотрите на видео также:
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