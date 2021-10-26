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Водитель спросил у коровы дорогу, и она показала ему направление – смешное видео
Водитель спросил у коровы дорогу, и она показала ему направление – смешное видео
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T14:19+0400
2021-10-26T14:19+0400
2021-10-26T14:23+0400
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Если бы этот мужчина не снял произошедшее на видео, ему бы никто не поверил.На кадрах видно, как машина едет по дороге где-то на берегу моря, а по обочине навстречу ей идут несколько коров. Внезапно водитель останавливается и говорит одной из них на итальянском: "Добрый день! Как проехать до Болоньи?" Корова внимательно выслушивает путника, после чего кивает головой в противоположную сторону. Пассажиры же благодарят животное и продолжают свой путь.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Водитель спросил у коровы дорогу, и она показала ему направление – смешное видео
14:19 26.10.2021 (обновлено: 14:23 26.10.2021)
Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Если бы этот мужчина не снял произошедшее на видео, ему бы никто не поверил.
На кадрах видно, как машина едет по дороге где-то на берегу моря, а по обочине навстречу ей идут несколько коров. Внезапно водитель останавливается и говорит одной из них на итальянском: "Добрый день! Как проехать до Болоньи?" Корова внимательно выслушивает путника, после чего кивает головой в противоположную сторону. Пассажиры же благодарят животное и продолжают свой путь.
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