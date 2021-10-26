https://sputnik-georgia.ru/20211026/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-priblizilas-k-elit-raundu-261491241.html

Юношеская сборная Грузии по футболу приблизилась к элит-раунду

Юношеская сборная Грузии по футболу приблизилась к элит-раунду

Грузинская команда набрала четыре очка и единолично возглавила четвертую группу 26.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17) максимально приблизилась к элит-раунду чемпионата Европы.Во втором матче первого отборочного раунда ЕВРО-2022 грузинские футболисты обыграли сборную Венгрии со счетом 1:0. Единственный гол во встрече на 86 минуте забил защитник Александр Нариманидзе.После этой победы подопечные Георгия Читаури набрали четыре очка и единолично возглавляют четвертую группу.Решающий матч в группе сборная Грузии проведет 28 октября против Эстонии, у которой три балла. В параллельном матче встретятся команды Венгрии и Ирландии. Для выхода в элит-раунд ЧЕ грузинским футболистам достаточно сыграть вничью. Только поражение от Эстонии и победа венгров в своем матче не позволят команде Читаури выйти из группы.Решающий матч в группе сборная Грузии проведет 28 октября против Эстонии, у которой три балла. В параллельном матче встретятся команды Венгрии и Ирландии. Для выхода в элит-раунд ЧЕ грузинским футболистам достаточно сыграть вничью. Только поражение отЭстонии и победа венгров в своем матче не позволят команде Читаури выйти из группы.В первом отборочном раунде чемпионата Европы U-17 принимают участие 52 сборных, разбитых на 13 групп. В элит-раунд турнира выходят по две сильнейшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные с третьих мест.Матчи элит-раунда пройдут в марте следующего года, а сам ЕВРО-2022 (U-17) в Израиле с 16 мая по 1 июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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