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https://sputnik-georgia.ru/20211026/zavershen-remont-odnoy-iz-stareyshikh-ploschadey-tbilisi-261516684.html
Завершен ремонт одной из старейших площадей Тбилиси
Завершен ремонт одной из старейших площадей Тбилиси
Проект реставрации, которая обошлась в 100 миллионов лари, осуществлял Фонд развития Тбилиси 26.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-26T23:56+0400
2021-10-26T23:56+0400
грузия
тбилиси
старый тифлис
ладо гудиашвили
реставрация
культура
новости
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Завершена реставрация одной из старейших площадей Тбилиси – площади Ладо Гудиашвили в исторической части столицы.Процесс по разработке плана реставрации площади, носящей имя известного грузинского художника Ладо Гудиашвили, начался в марте 2015 года. Первый этап реставрации площади и прилегающей к ней территории стартовал весной 2018 года: тогда начали восстанавливать фасады зданий и подвалы XVI века.Изначально проект предполагал изменение исторических зданий, однако обнаруженные в ходе реставрации находки вынудили пересмотреть проект и воссоздать здания в их историческом виде.В рамках реставрации были отреставрированы не только дома на площади, но и на прилегающих улицах.Всего мэрия отреставрировала 26 исторических памятников в которых проживает около 200 семей.Изменения претерпела и сама площадь, архитекторы смогли сохранить исторический дух этого места, привнеся в нее современные ноты в виде скамеек для отдыха и замощенных тропинок.Всего реставрация обошлась в 100 миллиона лари. Проект реставрации осуществлял Фонд развития Тбилиси. Мэрия города и Фонд развития Тбилиси в 2016 году начали масштабный проект — "Новый Тифлис", который предусматривает появление в центре столицы Грузии новых общественно-рекреационных зон и туристических маршрутов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, тбилиси, старый тифлис, ладо гудиашвили, реставрация, культура, новости

Завершен ремонт одной из старейших площадей Тбилиси

23:56 26.10.2021
© Government of GeorgiaОтреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси
Отреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
© Government of Georgia
Проект реставрации, которая обошлась в 100 миллионов лари, осуществлял Фонд развития Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Завершена реставрация одной из старейших площадей Тбилиси – площади Ладо Гудиашвили в исторической части столицы.
Процесс по разработке плана реставрации площади, носящей имя известного грузинского художника Ладо Гудиашвили, начался в марте 2015 года. Первый этап реставрации площади и прилегающей к ней территории стартовал весной 2018 года: тогда начали восстанавливать фасады зданий и подвалы XVI века.
© Government of GeorgiaОтреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси
Отреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
Отреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси
© Government of Georgia
Изначально проект предполагал изменение исторических зданий, однако обнаруженные в ходе реставрации находки вынудили пересмотреть проект и воссоздать здания в их историческом виде.
В рамках реставрации были отреставрированы не только дома на площади, но и на прилегающих улицах.
© Government of GeorgiaОтреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси
Отреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
Отреставрированная площадь Гудиашвили в старом Тбилиси
© Government of Georgia
Всего мэрия отреставрировала 26 исторических памятников в которых проживает около 200 семей.
Изменения претерпела и сама площадь, архитекторы смогли сохранить исторический дух этого места, привнеся в нее современные ноты в виде скамеек для отдыха и замощенных тропинок.
Исторический центр - площадь Гудиашвили и улица Ахоспирели - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2018
Площадь Гудиашвили: по следам удивительных находок грузинских археологов
19 июля 2018, 17:24
Всего реставрация обошлась в 100 миллиона лари. Проект реставрации осуществлял Фонд развития Тбилиси. Мэрия города и Фонд развития Тбилиси в 2016 году начали масштабный проект — "Новый Тифлис", который предусматривает появление в центре столицы Грузии новых общественно-рекреационных зон и туристических маршрутов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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