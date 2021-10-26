https://sputnik-georgia.ru/20211026/zavershen-remont-odnoy-iz-stareyshikh-ploschadey-tbilisi-261516684.html

Завершен ремонт одной из старейших площадей Тбилиси

Завершен ремонт одной из старейших площадей Тбилиси

Проект реставрации, которая обошлась в 100 миллионов лари, осуществлял Фонд развития Тбилиси 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T23:56+0400

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2021-10-26T23:56+0400

грузия

тбилиси

старый тифлис

ладо гудиашвили

реставрация

культура

новости

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Завершена реставрация одной из старейших площадей Тбилиси – площади Ладо Гудиашвили в исторической части столицы.Процесс по разработке плана реставрации площади, носящей имя известного грузинского художника Ладо Гудиашвили, начался в марте 2015 года. Первый этап реставрации площади и прилегающей к ней территории стартовал весной 2018 года: тогда начали восстанавливать фасады зданий и подвалы XVI века.Изначально проект предполагал изменение исторических зданий, однако обнаруженные в ходе реставрации находки вынудили пересмотреть проект и воссоздать здания в их историческом виде.В рамках реставрации были отреставрированы не только дома на площади, но и на прилегающих улицах.Всего мэрия отреставрировала 26 исторических памятников в которых проживает около 200 семей.Изменения претерпела и сама площадь, архитекторы смогли сохранить исторический дух этого места, привнеся в нее современные ноты в виде скамеек для отдыха и замощенных тропинок.Всего реставрация обошлась в 100 миллиона лари. Проект реставрации осуществлял Фонд развития Тбилиси. Мэрия города и Фонд развития Тбилиси в 2016 году начали масштабный проект — "Новый Тифлис", который предусматривает появление в центре столицы Грузии новых общественно-рекреационных зон и туристических маршрутов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20180719/gudiashvili-square-tbilisi-po-sledam-arkheologicheskix-raskopok-241393773.html

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грузия, тбилиси, старый тифлис, ладо гудиашвили, реставрация, культура, новости