https://sputnik-georgia.ru/20211026/zenit--real-madrid-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-261499477.html

"Зенит" – "Реал" Мадрид: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Зенит" – "Реал" Мадрид: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

В матче VI тура Евролиги "Зенит" проведет свою вторую встречу на домашнем паркете. В гости к питерскому клубу приедет мадридский "Реал" - один из лидеров... 26.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-26T16:31+0400

2021-10-26T16:31+0400

2021-10-26T16:31+0400

спорт

баскетбол

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В своей первой домашней игре на "Сибуре Арене" "Зенит" обыграл "Баварию" со счетом 79:71, после чего был неудачный выезд на матч с "Барселоной". В Каталонии подопечные Хавьера Паскуаля потерпели болезненное поражение 58:84. Ни один из игроков "Зенита" не сумел набрать больше восьми (!) очков.Если бы у "Зенита" в предстоящей игре был более слабый соперник, уверен – Паскуаль настроил бы своих подопечных нужным образом, и о поражении от "Барселоны" можно было бы забыть. Но в гости приезжает "Реал", у которого "Зенит" ни разу не выиграл в четырех очных противостояниях.Мадридский клуб сейчас хорош. Команда Пабло Ласо в среднем за матч набирает больше 80 очков, а пропускает чуть меньше 73. Для сравнения – "Зенит" забивает меньше (68.8), чем "Реал" пропускает. Думаю, что фаворит в этой паре очевиден.На предстоящий матч мне нравятся две ставки. Одна – это чистая победа "Реала" с неплохим коэффициентом 1,6. А вторая – тотал "Зенита" меньше 74.5 очков. Только в победном матче против "Баварии" питерский клуб преодолел эту отметку. Аналогичный показатель у "Зенита" и в личных встречах с испанцами – в 2019 году российский клуб уступил "Реалу" 77:80. В трех других матчах "Зенит" не преодолевал отметку в 72 очка.Ставка: а) победа "Реала" за 1,6 и б) "Зенит" наберет меньше 74.5 очков за 1,75.

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2021

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спорт, баскетбол