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Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер
Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер
В Грузии 27 октября отмечается День абхазского языка 27.10.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
ираклий гарибашвили
абхазский язык
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Днем абхазского языка.Абхазский язык является вторым государственным языком в Грузии.Грузинский и абхазский языки будет возможно изучать дистанционно&gt;&gt;Как говорится в поздравлении премьера, наряду с грузинским абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранность и развитие.По словам премьера, для сохранения абхазской культурной идентичности, самобытности и языкового развития нужны общие усилия, заинтересовать как можно больше молодежи изучением этого уникального языка."Вместе мы должны создать мирное будущее в едином европейском государстве", – заявил Гарибашвили.Абхазский язык относится к младописьменным кавказским языкам. Официально письменность была принята в 1928 году, изначально в основу письменности лег латинский алфавит, позже использовался грузинский алфавит.С 1954 года абхазская письменность перешла на кириллицу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, абхазский язык

Абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии – премьер

11:44 27.10.2021 (обновлено: 11:53 27.10.2021)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Government of Georgia
В Грузии 27 октября отмечается День абхазского языка
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Днем абхазского языка.
Абхазский язык является вторым государственным языком в Грузии.
Грузинский и абхазский языки будет возможно изучать дистанционно>>
Как говорится в поздравлении премьера, наряду с грузинским абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранность и развитие.

"Хочу поздравить с Днем абхазского языка всю Грузию, особенно представителей абхазской общины, для которых абхазский язык является родным. Язык, культура и традиции Абхазии – неотъемлемая часть и богатство нашей общей многообразной культуры. Наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранение и развитие", – заявил Гарибашвили.

По словам премьера, для сохранения абхазской культурной идентичности, самобытности и языкового развития нужны общие усилия, заинтересовать как можно больше молодежи изучением этого уникального языка.
"Вместе мы должны создать мирное будущее в едином европейском государстве", – заявил Гарибашвили.
Абхазский язык относится к младописьменным кавказским языкам. Официально письменность была принята в 1928 году, изначально в основу письменности лег латинский алфавит, позже использовался грузинский алфавит.
С 1954 года абхазская письменность перешла на кириллицу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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