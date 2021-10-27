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Акция "Мечты" в центре Тбилиси перед выборами - видео с дрона
Акция "Мечты" в центре Тбилиси перед выборами - видео с дрона
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" провела перед вторым туром местных выборов, намеченных на 30 октября, крупную акцию своих сторонников в центре... 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T18:58+0400
2021-10-27T18:58+0400
2021-10-27T18:58+0400
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Участников акции привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны. Правящая партия решила продемонстрировать всем, сколько у нее активных сторонников. Это итоговая акция "Грузинской мечты" перед вторым туром местных выборов в Грузии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Две недели назад на этом же месте масштабную акцию провела самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Акция прошла со слоганом "Свободу Саакашвили" - экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении. 30 октября в стране пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.
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Акция "Мечты" в центре Тбилиси перед выборами - видео с дрона
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" провела перед вторым туром местных выборов, намеченных на 30 октября, крупную акцию своих сторонников в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия съемку этой акции с дрона
Участников акции привезли в Тбилиси организованно со всех концов страны. Правящая партия решила продемонстрировать всем, сколько у нее активных сторонников. Это итоговая акция "Грузинской мечты" перед вторым туром местных выборов в Грузии.
Две недели назад на этом же месте масштабную акцию провела самая крупная оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Акция прошла со слоганом "Свободу Саакашвили" - экс-президент Грузии с 1 октября находится в заключении.
30 октября в стране пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.