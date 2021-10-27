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https://sputnik-georgia.ru/20211027/aktsiya-na-ploschadi-svobody-zavershilas-osnovnye-posyly-gruzinskoy-mechty--261543967.html
Акция на площади Свободы завершилась: основные посылы "Грузинской мечты"
Акция на площади Свободы завершилась: основные посылы "Грузинской мечты"
Премьер Грузии призвал избирателей сделать выбор между добром и злом, миром и хаосом 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T18:49+0400
2021-10-27T19:10+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
акция
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В центре Тбилиси завершилась итоговая предвыборная акция правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", на которой собрались десятки тысяч человек.Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году. Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов. Автоколонны тронулись в направлении столицы из разных концов страны с утра.Также с утра были перекрыты для транспорта проспект Руставели и площадь Свободы, которые сторонники "Грузинской мечты" начали заполнять постепенно после полудня."Через несколько дней мы должны снова сделать выбор. Выбор не между двумя политическими партиями, а между справедливостью и несправедливостью, добром и злом, миром и хаосом, заботой и притеснением, развитием и прогрессом", - сказал премьер-министр Грузии, политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили.Почти во всех городах и районах, где пройдут вторые туры, кандидаты "Грузинской мечты" будут бороться с представителями самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Это - партия, которую в свое время создал Михаил Саакашвили и которая была у власти девять лет, до прихода "Грузинской мечты". Не оставили без внимания лидеры мечты и арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по их словам, является автором всех несчастий страны."Тридцатого октября пройдут последние выборы до 2024 года. Лидер преступных группировок отбывает в тюрьме заслуженное наказание. Победа на выборах и нахождение Саакашвили в тюрьме – это два фактора, которые дают нам возможность окончательно завершить поляризацию в стране и перевести ее на новый этап развития", - сказал Кобахидзе.Обратились к собравшимся некоторые кандидаты в мэры. Самым эмоциональным было выступление столичного градоначальника Кахи Каладзе, который борется за пост мэра во второй раз."Доверие, оказанное мне моим городом и тбилиссцами, – это ценность. Я его обязательно оправдаю, если даже это мне будет стоить жизни", - сказал Каладзе.Акция в поддержку правящей партии была масштабной, но продлилась она всего час. До начала выступлений собравшиеся могли насладиться выступлением представителей шоу-бизнеса. "Грузинская мечта" собрала сторонников за три дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления. Тридцатого октября населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, акция

Акция на площади Свободы завершилась: основные посылы "Грузинской мечты"

18:49 27.10.2021 (обновлено: 19:10 27.10.2021)
© photo: Sputnik / Stringer Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
 Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Премьер Грузии призвал избирателей сделать выбор между добром и злом, миром и хаосом
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В центре Тбилиси завершилась итоговая предвыборная акция правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", на которой собрались десятки тысяч человек.
Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году. Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов. Автоколонны тронулись в направлении столицы из разных концов страны с утра.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Также с утра были перекрыты для транспорта проспект Руставели и площадь Свободы, которые сторонники "Грузинской мечты" начали заполнять постепенно после полудня.
"Через несколько дней мы должны снова сделать выбор. Выбор не между двумя политическими партиями, а между справедливостью и несправедливостью, добром и злом, миром и хаосом, заботой и притеснением, развитием и прогрессом", - сказал премьер-министр Грузии, политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили.
Почти во всех городах и районах, где пройдут вторые туры, кандидаты "Грузинской мечты" будут бороться с представителями самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Это - партия, которую в свое время создал Михаил Саакашвили и которая была у власти девять лет, до прихода "Грузинской мечты".
© photo: Sputnik / StringerИраклий Гарибашвили. Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Ираклий Гарибашвили. Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Ираклий Гарибашвили. Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Не оставили без внимания лидеры мечты и арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по их словам, является автором всех несчастий страны.
"Тридцатого октября пройдут последние выборы до 2024 года. Лидер преступных группировок отбывает в тюрьме заслуженное наказание. Победа на выборах и нахождение Саакашвили в тюрьме – это два фактора, которые дают нам возможность окончательно завершить поляризацию в стране и перевести ее на новый этап развития", - сказал Кобахидзе.
© photo: Sputnik / StringerАкция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Обратились к собравшимся некоторые кандидаты в мэры. Самым эмоциональным было выступление столичного градоначальника Кахи Каладзе, который борется за пост мэра во второй раз.
"Доверие, оказанное мне моим городом и тбилиссцами, – это ценность. Я его обязательно оправдаю, если даже это мне будет стоить жизни", - сказал Каладзе.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliКаха Каладзе. Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Каха Каладзе. Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Каха Каладзе. Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция в поддержку правящей партии была масштабной, но продлилась она всего час. До начала выступлений собравшиеся могли насладиться выступлением представителей шоу-бизнеса.
"Грузинская мечта" собрала сторонников за три дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления. Тридцатого октября населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.
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