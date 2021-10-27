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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211027/freemisha-storonniki-saakashvili-v-zugdidi-proveli-krupnuyu-aktsiyu---video-261551114.html
Сторонники Саакашвили в Зугдиди провели крупную акцию - видео
Сторонники Саакашвили в Зугдиди провели крупную акцию - видео
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" собрала в центре Зугдиди многотысячный митинг, которым завершила предвыборную кампанию в... 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T23:01+0400
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местные выборы в грузии 2021
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Участники акции со всего региона полностью заполнили центральную площадь в центре города. Они держали в руках грузинские флаги, плакаты с названием своих районов и лозунги "Свободу Мише!" На акции также прочли обращение Михаила Саакашвили к жителям Самегрело, в котором он подбодрил своих сторонников и призвал "начать освобождение Грузии" с этого региона. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Самегрело стал одним из регионов Грузии, где правящая партия "Грузинская мечта" существенно потеряла свои позиции. Почти во всех районах региона кандидаты в мэры от "Национального движения" по итогам первого тура вышли на первое место. Особенно серьезный удар "Грузинская мечта" получила в Зугдиди, где кандидату от "Нацдвижения" не хватило всего трех процентов для победы в первом же туре.Второй тур выборов пройдет 30 октября - население будет выбирать мэров 20 городов и районов, в том числе Зугдидского района.
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политика, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

Сторонники Саакашвили в Зугдиди провели крупную акцию - видео

23:01 27.10.2021 (обновлено: 00:11 28.10.2021)
© video: Sputnik / Stringer
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" собрала в центре Зугдиди многотысячный митинг, которым завершила предвыборную кампанию в Самегрело. Как проходила акция - смотрите в видео Sputnik Грузия
Участники акции со всего региона полностью заполнили центральную площадь в центре города. Они держали в руках грузинские флаги, плакаты с названием своих районов и лозунги "Свободу Мише!" На акции также прочли обращение Михаила Саакашвили к жителям Самегрело, в котором он подбодрил своих сторонников и призвал "начать освобождение Грузии" с этого региона.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Самегрело стал одним из регионов Грузии, где правящая партия "Грузинская мечта" существенно потеряла свои позиции. Почти во всех районах региона кандидаты в мэры от "Национального движения" по итогам первого тура вышли на первое место. Особенно серьезный удар "Грузинская мечта" получила в Зугдиди, где кандидату от "Нацдвижения" не хватило всего трех процентов для победы в первом же туре.
Второй тур выборов пройдет 30 октября - население будет выбирать мэров 20 городов и районов, в том числе Зугдидского района.
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