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Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов

Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов

Команда ЦИК делает все для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать в свободной и прозрачной среде 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T14:39+0400

2021-10-27T14:39+0400

2021-10-27T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заверил население в том, что выборы 30 октября пройдут в свободной и прозрачной среде.По его словам, избирательная администрация, 40 окружных избирательных комиссий и 1 870 участковых избирательных комиссий продолжают работать для проведения второго тура выборов в органы местной власти в соответствии с высокими стандартами.Именно хорошо проведенные выборы являются показателем качества демократии в стране, подчеркнул глава Центризбиркома."Наша команда трудится и делает все для того, чтобы каждый избиратель использовал свое конституционное право – проголосовал в свободной и прозрачной среде. Хочу обратиться к ним: приходите на выборы и будьте уверены, что усилиями наших центральных и местных комиссий, у вас будет возможность сделать выбор в безопасной среде", - отметил Каландаришвили.Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах. Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека, из них 1 002 525 - в Тбилиси.Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 497 345 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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