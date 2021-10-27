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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211027/glava-tsik-gruzii-obratilsya-k-naseleniyu-pered-vtorym-turom-vyborov-261530030.html
Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов
Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов
Команда ЦИК делает все для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать в свободной и прозрачной среде 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T14:39+0400
2021-10-27T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заверил население в том, что выборы 30 октября пройдут в свободной и прозрачной среде.По его словам, избирательная администрация, 40 окружных избирательных комиссий и 1 870 участковых избирательных комиссий продолжают работать для проведения второго тура выборов в органы местной власти в соответствии с высокими стандартами.Именно хорошо проведенные выборы являются показателем качества демократии в стране, подчеркнул глава Центризбиркома."Наша команда трудится и делает все для того, чтобы каждый избиратель использовал свое конституционное право – проголосовал в свободной и прозрачной среде. Хочу обратиться к ним: приходите на выборы и будьте уверены, что усилиями наших центральных и местных комиссий, у вас будет возможность сделать выбор в безопасной среде", - отметил Каландаришвили.Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах. Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека, из них 1 002 525 - в Тбилиси.Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 497 345 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, цик грузии, выборы

Глава ЦИК Грузии обратился к населению перед вторым туром выборов

14:39 27.10.2021 (обновлено: 14:59 27.10.2021)
© Facebook / CEC of GeorgiaГеоргий Каландаришвили
Георгий Каландаришвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© Facebook / CEC of Georgia
Команда ЦИК делает все для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать в свободной и прозрачной среде
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заверил население в том, что выборы 30 октября пройдут в свободной и прозрачной среде.
По его словам, избирательная администрация, 40 окружных избирательных комиссий и 1 870 участковых избирательных комиссий продолжают работать для проведения второго тура выборов в органы местной власти в соответствии с высокими стандартами.

"Хочу обратиться к членам окружных и районных комиссий, вне зависимости от того, они избраны по профессиональному признаку, или назначены партией: не жалейте сил, проведем второй тур с высокой ответственностью. Мы проводим выборы вместе!" - заявил Каландаришвили на брифинге.

Именно хорошо проведенные выборы являются показателем качества демократии в стране, подчеркнул глава Центризбиркома.
"Наша команда трудится и делает все для того, чтобы каждый избиратель использовал свое конституционное право – проголосовал в свободной и прозрачной среде. Хочу обратиться к ним: приходите на выборы и будьте уверены, что усилиями наших центральных и местных комиссий, у вас будет возможность сделать выбор в безопасной среде", - отметил Каландаришвили.
Второй тур выборов состоится 30 октября в пяти самоуправляемых городах, в 15 районах и в 24 избирательных округах. Общее количество избирателей ко второму туру выборов составляет 2 088 722 человека, из них 1 002 525 - в Тбилиси.
Первый тур выборов в органы местной власти прошел в Грузии 2 октября. Тогда принять участие могли 3 497 345 избирателей, из них около 52% пришли на голосование.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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