https://sputnik-georgia.ru/20211027/goroskop-na-segodnya-28-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-261509279.html

Гороскоп на сегодня 28 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 28 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 28 октября, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках

2021-10-27T09:52+0400

2021-10-27T09:52+0400

2021-10-27T09:59+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнов 28 октября ждет сложный день. Им следует сегодня отказаться от новшеств, так как вероятны финансовые потери. Планировать знаку зодиака сегодня встречи из-за повышенного эмоционального фона, особенно с малознакомыми людьми, не желательно – возможны ссоры и конфликты. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сегодня отдохнуть и обратить внимание на здоровье. Общение с друзьями поможет преодолеть трудности.Тельцы 28 октября смогут реализовать свои давние замыслы и одним махом разобраться с немалым количеством отложенных дел. Гороскоп рекомендует знаку зодиака больше доверять сегодня своей интуиции, чем советам коллег, которые не всегда бывают искренними. Вечер Тельцы могут провести в кругу родных и друзей. Для хорошего самочувствия знаку зодиака нужно больше отдыхать и восстанавливать силы.Близнецам гороскоп рекомендует 28 октября утроить усилия и умерить амбиции, чтобы достигнуть желаемого. Оптимизм и хорошее настроение помогут представителям знака зодиака преодолеть все трудности. После обеда у Близнецов откроется второе дыхание, и они смогут всем доказать, что невозможное возможно. Но гороскоп рекомендуют знаку зодиака не перенапрягаться и внимательнее отнестись к своему здоровью.Раки 28 октября смогут полностью продемонстрировать свои таланты и возможности, а также зарядить окружающих своим оптимизмом. Благоприятно сегодня для любовных отношений – возможно новое увлечение. В то же время гороскоп рекомендует знаку зодиака отложить принятие важных решений на потом. Им сегодня сложно будет оценить ситуацию и сделать правильный выбор. Велика вероятность травм и обострения заболеваний.Львам 28 октября следует обратить внимание на новые деловые предложения. Жизненный потенциал знака зодиака очень высок – благоприятно сегодня для творчества, разнообразных импровизаций и экспериментов. На фоне напряженности возможны конфликты с окружающими людьми. Гороскоп рекомендует посвятить вечер физической активности и пешим прогулкам. Необходимо свести к минимуму потребление спиртных напитков.У Дев 28 октября возможны финансовые потери и эмоциональные срывы. Плохое настроение помешает знаку зодиака сконцентрироваться на решении серьезных проблем. Девам гороскоп рекомендует сохранять спокойствие и не идти на поводу у своих эмоций, чтобы не стать мишенью для нападок. Представители знака зодиака сегодня испытают яркие переживания, всплеск эмоций и чувств, что станет началом нового этапа в отношениях.Весам 28 октября не стоит торопиться с принятием серьезных решений – не все из них окажутся правильными. Гороскоп рекомендует знаку зодиака действовать только после того, как посоветуются со знающими людьми. Неблагоприятно сегодня на личном фронте. Одиноких Весов гороскоп предостерегает от романтических приключений и кардинальных решений, так как они могут иметь нежелательные последствия для знака зодиака.Скорпионам 28 октября благоприятно для заключения сделок и контактов. Гороскоп советуют знаку зодиака серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как сохранить стабильность и избежать потерь. У одиноких Скорпионов велик шанс встретить вторую половинку. Позаботиться знаку зодиака нужно о здоровье – уделить внимание пищеварительной системе и не позволять себе лишних калорий.Стрельцам 28 октября будет сложно достигнуть задуманной цели из-за неосторожных высказываний и стремления восстановить справедливость. Ситуация вокруг знака зодиака возможно изменится не в лучшую сторону – больших неприятностей это не принесет, но нервы потреплет. Гороскоп советует Стрельцам сегодня больше внимания уделить здоровью и качеству питания. Одиноких ждет романтическое приключение.Козерогов 28 октября ждет напряженный день. Неблагоприятно сегодня для новых знакомств и встреч с друзьями. Гороскоп рекомендует знаку зодиака обуздать свои эмоции и не срываться на родных и коллегах, чтобы избежать конфликтов. Козерогам нужно уделить сегодня больше внимания личным отношениям. Знаку зодиака нужно избегать сегодня больших нагрузок, которые могут негативно повлиять на здоровье.Водолеям 28 октября не стоит принимать судьбоносных решений – все попытки знака зодиака обречены на неудачу. Гороскоп советуют Водолеям сегодня браться только за те дела, в которых полностью разбираются и избегать экспериментов. Знаку зодиака не стоит ввязываться в авантюры, которые могут привести к финансовым потерям. Водолеям следует остерегаться людей, которые слишком настойчиво навязывают свою дружбу.Рыбам 28 октября не стоит совершать необратимых поступков и принимать окончательных решений. Гороскоп советует знаку зодиака сдержать эмоции и не поддаваться на провокации. Лучше уделить больше времени семье и друзьям, чтобы не спровоцировать конфликтные ситуации. Рыбам звезды советуют поменьше нервничать, так как состояние души может негативно отразиться на здоровье знака зодиака.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп