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https://sputnik-georgia.ru/20211027/gorzhus-taney-ona-velikolepna---manizha-ob-uchastnitse-detskogo-evrovideniya-ot-rossii-261536860.html
"Горжусь Таней! Она великолепна" - Манижа об участнице "Детского Евровидения" от России
"Горжусь Таней! Она великолепна" - Манижа об участнице "Детского Евровидения" от России
Представительница России на конкурсе определилась в результате интернет-голосование и голосования профессионального жюри: в него вошли деятели российского... 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T17:32+0400
2021-10-27T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Певица Манижа, которая выступила в амплуа члена жюри национального отбора "Детского Евровидения", заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой - она победила в национальном туре и представит Россию на международном песенном конкурсе в Париже.26 октября в Москве состоялся национальный отборочный тур международного песенного конкурса "Детское Евровидение". В нем участвовали 12 исполнителей. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий. В результате победу одержала Таня Меженцева."Вчера была в жюри в национальном отборе "Детского Евровидения". Горжусь Таней! Она великолепна. Еще меня безумно тронуло выступление мальчика Андрея Дробышева! Вообще, в этом году было много сильных участников. Рада была услышать каждого из них", - сказала Манижа, слова которой привела ее директор.В финале конкурса примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.Организатор российского отборочного конкурса - Академия Игоря Крутого - выбирает представителя страны на "Детском Евровидении" уже в течение нескольких лет. Академия также занимается подготовкой конкурсантов от России к международному финалу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, детское евровидение, новости из россии, российский шоу-бизнес, детское евровидение — 2021

"Горжусь Таней! Она великолепна" - Манижа об участнице "Детского Евровидения" от России

17:32 27.10.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТаня Меженцева. Фестиваль "ЖАРА KIDS FEST"
Таня Меженцева. Фестиваль ЖАРА KIDS FEST - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
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Представительница России на конкурсе определилась в результате интернет-голосование и голосования профессионального жюри: в него вошли деятели российского шоу-бизнеса
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Певица Манижа, которая выступила в амплуа члена жюри национального отбора "Детского Евровидения", заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой - она победила в национальном туре и представит Россию на международном песенном конкурсе в Париже.
26 октября в Москве состоялся национальный отборочный тур международного песенного конкурса "Детское Евровидение". В нем участвовали 12 исполнителей. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий. В результате победу одержала Таня Меженцева.
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТаня Меженцева. Фестиваль "ЖАРА KIDS FEST"
Таня Меженцева. Фестиваль ЖАРА KIDS FEST - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2021
Таня Меженцева. Фестиваль "ЖАРА KIDS FEST"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
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"Вчера была в жюри в национальном отборе "Детского Евровидения". Горжусь Таней! Она великолепна. Еще меня безумно тронуло выступление мальчика Андрея Дробышева! Вообще, в этом году было много сильных участников. Рада была услышать каждого из них", - сказала Манижа, слова которой привела ее директор.
"Детское Евровидение — 2021" состоится 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса "La Seine Musicale" в Париже, после победы страны, представленной Валентиной с песней "J’imagine", на прошлогоднем конкурсе. Этот конкурс станет первым в истории "Детского Евровидения", проведенным во Франции.
В финале конкурса примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.
Организатор российского отборочного конкурса - Академия Игоря Крутого - выбирает представителя страны на "Детском Евровидении" уже в течение нескольких лет. Академия также занимается подготовкой конкурсантов от России к международному финалу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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