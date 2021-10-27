https://sputnik-georgia.ru/20211027/gorzhus-taney-ona-velikolepna---manizha-ob-uchastnitse-detskogo-evrovideniya-ot-rossii-261536860.html

"Горжусь Таней! Она великолепна" - Манижа об участнице "Детского Евровидения" от России

"Горжусь Таней! Она великолепна" - Манижа об участнице "Детского Евровидения" от России

Представительница России на конкурсе определилась в результате интернет-голосование и голосования профессионального жюри: в него вошли деятели российского... 27.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-27T17:32+0400

2021-10-27T17:32+0400

2021-10-27T17:32+0400

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детское евровидение — 2021

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Певица Манижа, которая выступила в амплуа члена жюри национального отбора "Детского Евровидения", заявила, что гордится успехом Тани Меженцевой - она победила в национальном туре и представит Россию на международном песенном конкурсе в Париже.26 октября в Москве состоялся национальный отборочный тур международного песенного конкурса "Детское Евровидение". В нем участвовали 12 исполнителей. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий. В результате победу одержала Таня Меженцева."Вчера была в жюри в национальном отборе "Детского Евровидения". Горжусь Таней! Она великолепна. Еще меня безумно тронуло выступление мальчика Андрея Дробышева! Вообще, в этом году было много сильных участников. Рада была услышать каждого из них", - сказала Манижа, слова которой привела ее директор.В финале конкурса примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.Организатор российского отборочного конкурса - Академия Игоря Крутого - выбирает представителя страны на "Детском Евровидении" уже в течение нескольких лет. Академия также занимается подготовкой конкурсантов от России к международному финалу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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