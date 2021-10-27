https://sputnik-georgia.ru/20211027/interesy-mikhaila-saakashvili-budet-zaschischat-amerikanskiy-advokat-261551164.html
Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат
Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. К делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подключится американский юрист Джан Сендвидж, который в ближайшее время прибудет в... 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T22:59+0400
2021-10-27T22:59+0400
2021-10-27T22:58+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
ника гварамия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. К делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подключится американский юрист Джан Сендвидж, который в ближайшее время прибудет в страну, заявил адвокат бывшего главы государства Ника Гварамия.Саакашвили голодает уже 27-й день в знак протеста против своего заключения. Он отказывается от приема медикаментов, выписанных в связи с ухудшением его здоровья."Мы ждем из США юриста Михаила Саакашвили, который обладает высокой квалификацией и занимал высокие должности в администрациях [экс-президента США Барака] Обамы и [президента США Джо] Байдена. Он будет главным международным спикером", - сказал Гварамия.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Личные врачи Саакашвили опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, михаил саакашвили, ника гварамия, возвращение и арест саакашвили
Интересы Михаила Саакашвили будет защищать американский адвокат
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. К делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подключится американский юрист Джан Сендвидж, который в ближайшее время прибудет в страну, заявил адвокат бывшего главы государства Ника Гварамия.
Саакашвили голодает уже 27-й день в знак протеста против своего заключения. Он отказывается от приема медикаментов, выписанных в связи с ухудшением его здоровья.
"Мы ждем из США юриста Михаила Саакашвили, который обладает высокой квалификацией и занимал высокие должности в администрациях [экс-президента США Барака] Обамы и [президента США Джо] Байдена. Он будет главным международным спикером", - сказал Гварамия.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения - сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Личные врачи Саакашвили опасаются за его здоровье и требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. В свою очередь, Минюст Грузии предлагает перевести пациента в пенитенциарную больницу в глданской тюрьме №18. Тем временем адвокаты экс-президента опасаются за его безопасность в случае, если его переведут в тюремную больницу.
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