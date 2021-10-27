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Как прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото
Как прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото
Перед вторым туром местных выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" собрала в центре грузинской столицы своих сторонников. Смотрите... 27.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-27T19:35+0400
2021-10-27T19:35+0400
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Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году. Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов. Автоколонны тронулись в направлении столицы из разных концов страны с утра.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В Грузии 30 октября пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.
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Как прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото 19:35 27.10.2021 (обновлено: 20:10 27.10.2021)
Перед вторым туром местных выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" собрала в центре грузинской столицы своих сторонников. Смотрите в фотоленте Sputnik, снимки с акции
Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году. Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов. Автоколонны тронулись в направлении столицы из разных концов страны с утра.
В Грузии 30 октября пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В центре Тбилиси прошла итоговая предвыборная акция правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", на которой собрались десятки тысяч человек
В центре Тбилиси прошла итоговая предвыборная акция правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", на которой собрались десятки тысяч человек
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году
Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов
Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция в поддержку правящей партии была масштабной, но продлилась она всего час
Акция в поддержку правящей партии была масштабной, но продлилась она всего час
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
До начала выступлений собравшиеся могли насладиться выступлением представителей шоу-бизнеса
До начала выступлений собравшиеся могли насладиться выступлением представителей шоу-бизнеса
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Протестующие полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели
Протестующие полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Грузинская мечта" собрала сторонников за три дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления
"Грузинская мечта" собрала сторонников за три дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления
© photo: Sputnik / Stringer
"Сегодня на площади Свободы собрались свободные люди с боевым настроем. Те люди, которые в 2012 году показали, что хотят жить в справедливой, свободной стране", - сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили
"Сегодня на площади Свободы собрались свободные люди с боевым настроем. Те люди, которые в 2012 году показали, что хотят жить в справедливой, свободной стране", - сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили
© photo: Sputnik / Stringer
Тридцатого октября населению предстоит сделать свой выбор
Тридцатого октября населению предстоит сделать свой выбор
© photo: Sputnik / Stringer
Гражданам Грузии необходимо будет выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах
Гражданам Грузии необходимо будет выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах
© photo: Sputnik / Stringer
Почти по всем округам "Грузинская мечта" будет бороться с бывшей правящей партией "Единое Нацдвижение"
Почти по всем округам "Грузинская мечта" будет бороться с бывшей правящей партией "Единое Нацдвижение"
© photo: Sputnik / Stringer Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021