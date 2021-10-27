https://sputnik-georgia.ru/20211027/kak-proshla-mnogotysyachnaya-aktsiya-storonnikov-gruzinskoy-mechty-v-tbilisi---foto-261543320.html

Как прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото

Как прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото

Перед вторым туром местных выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" собрала в центре грузинской столицы своих сторонников. Смотрите... 27.10.2021, Sputnik Грузия

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Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году. Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов. Автоколонны тронулись в направлении столицы из разных концов страны с утра.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В Грузии 30 октября пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.

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