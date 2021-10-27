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Как прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото
Как прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото
Перед вторым туром местных выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" собрала в центре грузинской столицы своих сторонников. Смотрите... 27.10.2021, Sputnik Грузия
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Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году. Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов. Автоколонны тронулись в направлении столицы из разных концов страны с утра.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В Грузии 30 октября пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.
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Как прошла многотысячная акция сторонников "Грузинской мечты" в Тбилиси - фото

19:35 27.10.2021 (обновлено: 20:10 27.10.2021)
Перед вторым туром местных выборов правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" собрала в центре грузинской столицы своих сторонников. Смотрите в фотоленте Sputnik, снимки с акции
Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году. Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов. Автоколонны тронулись в направлении столицы из разных концов страны с утра.
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В Грузии 30 октября пройдет второй тур выборов в местные органы власти. В этот день населению предстоит выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В центре Тбилиси прошла итоговая предвыборная акция правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", на которой собрались десятки тысяч человек

В центре Тбилиси прошла итоговая предвыборная акция правящей партии &quot;Грузинская мечта – демократическая Грузия&quot;, на которой собрались десятки тысяч человек - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

В центре Тбилиси прошла итоговая предвыборная акция правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", на которой собрались десятки тысяч человек

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году

Это была первая акция таких масштабов &quot;Грузинской мечты&quot; после ее прихода к власти в 2012 году - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Это была первая акция таких масштабов "Грузинской мечты" после ее прихода к власти в 2012 году

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов

Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Правящая партия обеспечила организованную транспортировку своих сторонников из регионов

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Акция в поддержку правящей партии была масштабной, но продлилась она всего час

Акция в поддержку правящей партии была масштабной, но продлилась она всего час - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Акция в поддержку правящей партии была масштабной, но продлилась она всего час

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

До начала выступлений собравшиеся могли насладиться выступлением представителей шоу-бизнеса

До начала выступлений собравшиеся могли насладиться выступлением представителей шоу-бизнеса - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

До начала выступлений собравшиеся могли насладиться выступлением представителей шоу-бизнеса

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Протестующие полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели

Протестующие полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Протестующие полностью заполнили площадь Свободы и прилегающую территорию, в том числе часть проспекта Руставели

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

"Грузинская мечта" собрала сторонников за три дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления

&quot;Грузинская мечта&quot; собрала сторонников за три дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

"Грузинская мечта" собрала сторонников за три дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления

© photo: Sputnik / Stringer

"Сегодня на площади Свободы собрались свободные люди с боевым настроем. Те люди, которые в 2012 году показали, что хотят жить в справедливой, свободной стране", - сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили

&quot;Сегодня на площади Свободы собрались свободные люди с боевым настроем. Те люди, которые в 2012 году показали, что хотят жить в справедливой, свободной стране&quot;, - сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Сегодня на площади Свободы собрались свободные люди с боевым настроем. Те люди, которые в 2012 году показали, что хотят жить в справедливой, свободной стране", - сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили

© photo: Sputnik / Stringer

Тридцатого октября населению предстоит сделать свой выбор

Тридцатого октября населению предстоит сделать свой выбор - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тридцатого октября населению предстоит сделать свой выбор

© photo: Sputnik / Stringer

Гражданам Грузии необходимо будет выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах

Гражданам Грузии необходимо будет выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гражданам Грузии необходимо будет выбрать мэров 20 городов и районов, а также отдельных депутатов сакребуло в 15 муниципалитетах

© photo: Sputnik / Stringer

Почти по всем округам "Грузинская мечта" будет бороться с бывшей правящей партией "Единое Нацдвижение"

Почти по всем округам &quot;Грузинская мечта&quot; будет бороться с бывшей правящей партией &quot;Единое Нацдвижение&quot; - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Почти по всем округам "Грузинская мечта" будет бороться с бывшей правящей партией "Единое Нацдвижение"

© photo: Sputnik / StringerАкция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
Акция Грузинской мечты в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021 - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer
Акция "Грузинской мечты" в Тбилиси перед вторым туром выборов 27.10.2021
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